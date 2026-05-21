Două alerte false cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău
Poliția de Frontieră a informat că astăzi, 21 mai, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău au fost înregistrate două alerte de minare, prima la ora 00:31, iar cea de-a doua la ora 04:33.
În urma verificărilor efectuate de serviciile specializate, nu au fost depistate obiecte suspecte sau explozive, iar ambele alerte s-au dovedit a fi false.
„Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și a personalului aeroportuar, conform procedurilor de securitate. Situația a fost gestionată operativ și în deplină siguranță, iar la acest moment Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își desfășoară activitatea în regim normal, fără întreruperi”, scrie sursa citată.