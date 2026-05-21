Ministrul Dezvoltării Economice, Eugen Osmochescu, despre „300 de mii de muncitori străini”: Este un scenariu de dezvoltare economică pe termen mediu, nu un obiectiv imediat

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că „cifra de 300 de mii de persoane antrenate suplimentar în câmpul muncii reprezintă un scenariu de dezvoltare economică pe termen mediu, nu un obiectiv imediat”. Reacția lui Osmochescu a venit „în contextul unor interpretări apărute în spațiul online cu privire la declarațiile referitoare la piața muncii”.

Anterior, pe 4 mai, ministrul a menționat: „Ca să ajungem la minimul productivității Uniunii Europene, noi avem nevoie de 300 de mii de oameni. (…) Eu personal, sunt de părere că trebuie să facem import de forțe de muncă”.

„Este vorba despre o evoluție treptată, în următorii aproximativ 5 ani, odată cu dezvoltarea economiei, creșterea productivității și atragerea investițiilor. Acest parcurs contribuie la consolidarea economiei, la creșterea PIB-ului și, în final, la îmbunătățirea veniturilor fiecărui cetățean. Ministerul reiterează că prioritatea absolută rămâne crearea de oportunități de muncă pentru cetățenii Republicii Moldova. În același timp, este o realitate că anumite sectoare economice se confruntă deja cu lipsă de forță de muncă, în special în agricultură și industrie, acolo unde activitatea este intensă și continuă”, a explicat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Ieri, 20 mai, Guvernul a anunțat că „consolidează sprijinul pentru mediul de afaceri, prin facilitarea accesului la finanțare, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizarea serviciilor publice, susținerea exporturilor și promovarea antreprenoriatului femeilor, precum și îmbunătățirea cadrului de reglementare”. Până în anul 2027, autoritățile își propun majorarea numărului de salariați în sectorul IMM cu peste 17 mii de persoane, extinderea utilizării facturii electronice de la 16% până la 22%, creșterea numărului de întreprinderi active, sporirea contribuției IMM-urilor la PIB, creșterea exporturilor și susținerea mai activă a afacerilor administrate de femei.

În același timp, este urmărită și sporirea accesului la finanțare. Soldul creditelor acordate sectorului IMM cu suportul garanțiilor financiare emise de ODA este estimat la 4,5 mld. de lei până în anul 2027, față de 1,8 mld. în anul 2024. Până în anul 2027, este estimată o creștere de peste trei ori a volumului finanțării nerambursabile acordate pentru lansarea în afaceri prin instrumentele ODA, comparativ cu 2024.