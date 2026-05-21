LIVE TEXT Armata rusă a atacat Ucraina cu 116 drone și o rachetă balistică de tip Iskander-M, provocând victime printre civili. Război în Ucraina, ziua 1548

UPDATE 13:11 În noaptea de 21 mai, forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Majoritatea dronelor au fost doborâte, însă o rachetă balistică și mai multe drone și-au atins țintele, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Armata rusă a lansat o rachetă balistică de tip Iskander-M și drone de atac de tip Shahed, precum și drone Gerbera, Italmas și simulatoare de drone.

Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, sistemele fără pilot și echipele mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 109 din cele 116 de drone rusești lansate.

Totuși, o rachetă balistică și cinci drone de atac au lovit cinci locații. De asemenea, fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte patru locuri. Câteva drone rusești se aflau încă în spațiul aerian ucrainean.

În urma atacului rusesc asupra districtului Novhorod-Siverskîi din regiunea Cernihiv, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Potrivit Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, o mașină și un depozit al unei întreprinderi agricole au luat foc, însă incendiile au fost deja stinse.

De asemenea, orașul Dnipro a fost lovit, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleksandr Ganzha. Două femei, în vârstă de 58 și 35 de ani, au fost rănite și au primit îngrijiri medicale.

Atacul a avariat un apartament situat la etajul cinci al unui bloc de locuințe. Unda de șoc a afectat și mai multe clădiri din apropiere, spărgând geamurile acestora.

UPDATE 8:42 Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, a cerut statelor membre ale ONU să găsească un mecanism politic și juridic pentru a priva Rusia de statutul său de membru permanent al Consiliului de Securitate. Declarația a fost făcută în cadrul unei dezbateri deschise a Consiliului de Securitate, relatează Ukrinform.

Melnyk a afirmat că, dintre toate războaiele și conflictele din lume, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei „se remarcă prin brutalitatea și violența sistematică împotriva populației civile”.

„Primele patru luni ale acestui an au fost cea mai mortală perioadă pentru populația civilă ucraineană”, a declarat diplomatul ucrainean. El a precizat că, potrivit Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina, numărul victimelor civile a crescut cu 21% în perioada ianuarie–aprilie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și cu 93% față de 2024.

Melnik a amintit că Rusia a atacat în mod regulat infrastructura energetică a Ucrainei în timpul iernii, încercând „să oblige milioane de civili să înghețe și să se supună”.

Diplomatul ucrainean a vorbit și despre utilizarea de către armata rusă a tacticii „loviturilor duble”, când un al doilea atac urmează imediat după primul „exclusiv pentru a ucide personalul medical și salvatorii”. De asemenea, el a susținut că operatorii ruși de drone „vânează și ucid în mod deliberat civili pe străzi, atacând oameni obișnuiți, ambulanțe și vehicule umanitare”.

Melnik a reamintit că Comisia de anchetă a ONU privind încălcările din Ucraina a calificat deja această practică drept crimă împotriva umanității.

„Toate obligațiile legale privind protecția civililor vor rămâne doar vorbe goale dacă actele de agresiune și crimele de război aferente nu sunt pedepsite”, a subliniat Melnik. El a cerut „confruntarea acestei realități grotești” și identificarea unei modalități de a priva Rusia de statutul său de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU.

Ucraina a inițiat anterior un demers privind excluderea Rusiei din Consiliul de Securitate al ONU și din organizație în ansamblu. Fostul ministru ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că transferul locului URSS în Consiliul de Securitate către Rusia a reprezentat o „încălcare gravă” a Cartei ONU.

„Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei constituie o încălcare fără precedent a scopurilor și principiilor Cartei ONU de la semnarea acesteia în 1945 și privează Rusia de dreptul de a se considera un stat iubitor de pace”, a transmis Ministerul ucrainean de Externe.

8:29 La rafinăria de petrol din Sîzran, în regiunea Samara din Rusia, a izbucnit un incendiu pe fondul unui atac cu drone ucrainene. Guvernatorul regiunii, Viacheslav Fedorishchev, a anunțat anterior despre un atac asupra orașului.

Potrivit acestuia, doi oameni au murit în urma atacului cu drone ucrainene, iar alte persoane au fost rănite. Totuși, Fedorishchev nu a menționat o lovitură directă asupra rafinăriei.

În spațiul public au apărut imagini cu incendiul, despre care se afirmă că ar fi izbucnit la rafinăria de petrol din Sîzran.