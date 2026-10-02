LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Eliminarea impozitării la sursă a dividendelor, dobânzilor și redevențelor a fost aprobată în prima lectură

Astăzi, 2 octombrie, are loc ședința plenară a Parlamentului. Agenda include mai multe inițiative legislative de armonizare a legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Proiectele urmează să fie examinate în prima sau în a doua lectură.

UPDATE 13:37 Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi a fost aprobat în lectura a doua de către 60 de deputați.

„Soluția propusă – instituirea unui cadru normativ unitar este justificată de necesitatea alinierii legislației naționale la standardele Uniunii Europene şi de eliminarea lacunelor identificate în sistemul actual. În prezent, investigațiile tehnice în domeniul siguranței transporturilor sunt reglementate diferențiat, neuniform şi incomplet, ceea ce afectează eficiența determinării cauzelor evenimentelor şi reduce impactul măsurilor preventive”, se arată în nota informativă a proiectului.

UPDATE 13:31 Ședința continuă cu examinarea în lectura a doua a proiectului de lege pentru modificarea Codului Civil privind cerințe pentru încheierea și funcționarea contractelor de reprezentare comercială. Proiectul a fost susținut de 61 de deputați.

Proiectul de lege se referă la:

reglementarea expresă a cauzelor în care agentul pierde dreptul la compensație și despăgubiri la încetarea raportului de agenție;

stabilirea condițiilor şi limitelor acordării compensației, inclusiv plafonarea acesteia la nivelul remunerației medii anuale;

stabilirea termenului de exercitare a dreptului la compensație sau despăgubiri, prin instituirea obligației de notificare în termen de un an;

introducerea unei norme speciale privind clauza de neconcurenţă aplicabilă după încetarea contractului de agenție;

consolidarea caracterului imperativ al normelor de protecție a agentului comercial independent.

UPDATE 13:31 Proiectul a fost susținut în prima și a doua lectură de către 75 de deputați.

UPDATE 13:24 Un proiect de lege similar ține de propunerea de a permite autorității administrației publice locale a municipiului Ungheni introducerea în țară şi punerea în liberă circulație (importul), cu scutire de plata drepturilor de import şi fără drept de înstrăinare, a trei mijloace de transport, acordate cu titlu gratuit (donație) de către Compania de Transport Public,,Cluj-Napoca” SA (România). Proiectul este prezentat de către deputatul Andrian Cheptonar.

Deputatul Andrian Cheptonar/ Captură de ecran Parlament

UPDATE 13:23 Deputații au votat în prima și a doua lectură a proiectului privind importul celor două automobile pentru Asociația Obștească din raionul Căușeni. Inițiativa a fost susținută cu votul a 76 de deputați.

UPDATE 13:17 Ședința continuă cu proiectul de lege privind importul a două autovehicule, prezentat de deputatul Ion Groza.

Obiectivul proiectului constă în crearea temeiului juridic necesar pentru introducerea în țară şi punerea în liberă circulație a celor două autovehicule donate Asociației Obşteşti „BETHEL – POARTA CERULUI”, cu scutire de plata drepturilor de import, acordate cu titlu gratuit (donație) de către Apostolic Church of All Nations (Biserica Apostolică a Tuturor Naţiunilor), cu sediul în statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii.



Deputatul Ion Groza/ Captură de ecran Parlament

UPDATE 13:15 După sesiunea de întrebări, proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal, prin introducerea unor noi accize, care vor intra în vigoare după aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, a fost votat în prima lectură de către 64 de deputați.

UPDATE 12:36 Un alt proiect de lege prezentat de Corina Alexa ține de modificarea Codului fiscal. Proiectul ar urma să producă efecte după aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană.

„Proiectul stabilește de noi prevederi, precum: definiții; eliberarea pentru consum aproduselor accizabile dintr-un regim suspensive de accize; deținerea, depozitarea, producerea, inclusiv transformarea, deplasarea şi importul de produse accizabile în regim suspensiv de accize; nereguli apărute în cursul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize; scutiri de la plata accizelor; document administrativ de însoțire a produselor accizabile (…) Majorarea cotelor accizelor aferent produselor din tutun (tigari de foi, țigarete care conțin tutun cu filtru şi fără filtru, trabucuri şi țigarete care conțin înlocuitori de tutun, tutun pentru fumat, tutun fin tăia destinat rulării în țigarete şi alte tutunuri şi înlocuitori de tutun prelucrate) va avea un impact bugetar pozitiv, care va constitui aproximativ + 62,5 milioane de lei, iar aplicarea accizei la electricitate va constitui aproximativ +23,7 milioane de lei calculat în baza Raportului privind activitatea ANRE”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

UPDATE 12:34 Deputații au aprobat, în prima lectură, proiectul de lege de modificare a Codului fiscal, care scutește de impozit la sursă dividendele, dobânzile și redevențele achitate între companii asociate din Moldova și din Uniunea Europeană. Inițiativa legislativă a întrunit 64 de voturi.

UPDATE 12:24 Corina Alexa, secretară de stat la Ministerul Finanțelor prezintă în plen proiectul de lege de modificare a Codului fiscal, care scutește de impozit la sursă dividendele, dobânzile și redevențele achitate între companii asociate din Moldova și din Uniunea Europeană.

Corina Alexa, secretară de stat la Ministerul Finanțelor/ Captură de ecran Parlament

Printre modificări se numără eliminarea impozitului reținut la sursă pentru plățile de dobânzi și redevențe (royalty) efectuate între societăți asociate din R. Moldova și din statele membre ale UE. Facilitatea se va aplica dacă entitățile dețin reciproc o participație minimă de 25% din capitalul social pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni. De asemenea, dividendele obținute de la o filială dintr-un stat membru al UE sau distribuite către o societate-mamă din spațiul comunitar vor fi scutite de impozitare, cu condiția deținerii unei cote de cel puțin 10% din capital pe o durată similară de un an.



UPDATE 12:19 Proiectul de lege privind combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice (SLAPP) a fost votat în lectura a doua.

Sunt introduse mecanisme menite să ofere protecție persoanelor vizate de proceduri judiciare abuzive de tip SLAPP și să prevină folosirea proceselor ca instrument de presiune asupra participării publice. Potrivit Parlamentului, procedurile de tip SLAPP se caracterizează printr-un dezechilibru semnificativ de putere și resurse financiare între reclamant – adesea o persoană publică influentă, un politician sau o corporație – și pârât.

UPDATE 12:18 Deputatul Ion Chicu a solicitat Comisiei juridice pentru numiri și imunități „să se expună în plenul Parlamentului privind inițierea procedurii de desemnare și numire a noii componențe a Comisiei Electorale Centrale, având în vedere expirarea mandatului membrilor actuali”.

UPDATE 12:14 De pe ordinea de zi a fost exclus proiectul privind depozitarea centrală de instrumente financiare, lectura a doua.

UPDATE 12:08 „Stimați colegi deputați din PAS, spuneți ce ascundeți sau ce nu vreți să aflăm despre situația de pe Nistru și Prut. Toată opoziția astăzi vă solicită audierea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder”, a declarat deputata Olga Ursu. Propunerea de a audia ministrul în plenul Parlamentului nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 11:32 Audierea directorului general al Energocom, Eugeniu Buzatu, privind achizițiile de gaze naturale pentru anii 2026-2027, a fost propusă de către deputatul Alexandru Berlinschi. Solicitarea nu a fost susținută de majoritatea parlamentară.

UPDATE 11:29 Deputata Elena Grițco a propus instituirea Comisiei de anchetă pentru verificarea achizițiilor publice efectuate în perioada stării de urgență în energetică, anii 2022-2023. Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 11:21 Deputatul Vlad Batrîncea a anunțat că a înregistrat un proiect lege pentru lichidarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și a întreprinderii de stat Energocom „cu transmiterea competențelor către Guvern, ministerul Energiei. Suntem ferm convinși că, având sub un milion de gospodării casnice, vom convinge partenerii internaționali că această măsură în R. Moldova este una adecvată”, a declarat acesta.

UPDATE 11:10 La începutul ședinței și-au înregistrat prezența 94 de deputați.

În lectura a doua, deputații vor examina proiectele de lege privind investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi; completarea procedurii de finanțare a serviciului poștal universal cu un mecanism de compensare, precum și stabilirea cerințelor pentru încheierea și funcționarea contractelor de reprezentare comercială.

În prima lectură vor fi examinate proiectele de lege privind alinierea legislației naționale în domeniul impozitării directe la normele Uniunii Europene, modificarea unor prevederi ale Codului fiscal referitoare la accize, precum și declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție și dezvoltare a Parcului de Tehnologii Avansate „Moldova HiTech Park”. De asemenea, deputații vor examina două proiecte de lege privind importul unor mijloace de transport primite cu titlu de donație. Mijloacele de transport vor fi utilizate pentru desfășurarea activităților caritabile și umanitare, precum și pentru deplasarea colectivelor instituțiilor publice de cultură, artă, tineret și sport la activități culturale și sportive.