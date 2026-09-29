LIVE TEXT Salvatorii din Kiev au efectuat lucrări după atacurile asupra Academiei Naționale de Științe a Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1679

UPDATE 19:30 Astăzi, la Kiev salvatorii au efectuat lucrări de intervenție și reabilitare la o clădire a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, avariată în urma atacului rusesc.

În urma atacului din 28 septembrie, a fost avariată clădirea Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, construită în secolul al XIX-lea după proiectul arhitectului Oleksandr Beretti. Forțele ruse au lovit monumentul de arhitectură și istorie de importanță națională, provocând un incendiu și distrugeri.

Astăzi, salvatorii au demontat elementele deteriorate ale acoperișului și au curățat planșeele dintre etaje.

În total, au fost demontate 40 de metri cubi de elemente de construcție, acoperiș și planșee distruse.

UPDATE 18:35 Rusia a lansat atacuri aeriene asupra orașului Sumî. Două persoane au murit, iar alte nouă au fost rănite, inclusiv trei copii.

Patru bombe aeriene ghidate (KAB) au lovit partea centrală a orașului. Forțele ruse au atacat o clădire a unei școli și zona rezidențială.

În același timp, salvatorii au intervenit la trei adrese, unde au stins incendiile și au verificat locurile atacurilor.

Toate incendiile au fost lichidate.

UPDATE 15:40 Autoritățile ucrainene au confirmat peste 20 de mii de cazuri de deportare ilegală și transfer forțat al copiilor ucraineni de către Rusia. În total, 2 644 de copii au fost returnați, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, relatează Ukrinform.

În cadrul celei de-a doua Conferințe internaționale „Căi spre pace”, desfășurată la Toronto, organizată în comun de Ucraina, Canada și Norvegia, Ottawa a identificat trei direcții prioritare de acțiune: returnarea copiilor ucraineni, a civililor și a prizonierilor de război, inclusiv prin eforturi de căutare și coordonare; consolidarea protecției persoanelor aflate sub controlul Rusiei prin asigurarea accesului umanitar și schimbul de informații; precum și sprijinirea programelor ucrainene de reabilitare și reintegrare și asigurarea tragerii la răspundere pentru crimele comise.

În discursul său, ministrul Politicii Sociale, Familiei și Unității Naționale al Ucrainei, Denîs Uliutin, i-a informat pe partenerii țării sale că Ucraina a confirmat peste 20 000 de cazuri de deportare ilegală și transfer forțat al copiilor ucraineni. În total, 2 644 de copii au fost returnați.

În ceea ce privește prizonierii de război ucraineni, autoritățile de la Kiev cunosc peste 300 de locuri în care aceștia sunt deținuți și la care Comitetul Internațional al Crucii Roșii nu are acces. Potrivit Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, peste 95% dintre prizonierii de război ucraineni intervievați după eliberare au raportat că au fost torturați sau supuși unor tratamente abuzive în captivitatea rusă.

UPDATE 13:55 Un locuitor al regiunii Donețk, orașul Kramatorsk, a fost ucis în urma unui atac rusesc.

„Rusia omoară civili! Pe 28 septembrie, rușii au ucis un locuitor al regiunii Donețk, în orașul Kramatorsk. Alte șase persoane din regiune au fost rănite în ultimele 24 de ore. Numărul total al victimelor provocate de ruși în regiunea Donețk este prezentat fără a include victimele din Mariupol și Volnovaha”, anunță guvernatorul regional, Vadim Filashkin, printr-o postare pe Telegram.

UPDATE 13:25 Norvegia a anunțat, pe 29 septembrie, că își va spori sprijinul pentru copiii ucraineni deportați, prizonierii de război și civilii reținuți, alocând 2,6 milioane de dolari pentru programe umanitare în Ucraina. Programele umanitare sunt gestionate de Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR), notează The Kyiv Independent.

Guvernul norvegian a anunțat că a alocat 15 milioane de coroane norvegiene (1,5 milioane de dolari) pentru sprijinirea activității UNICEF privind reintegrarea copiilor ucraineni deportați anterior și identificarea celor care sunt încă dați dispăruți. Noua finanțare face parte din contribuția existentă a Norvegiei, în valoare de 132 de milioane de coroane norvegiene (13,7 milioane de dolari), pentru programul umanitar al UNICEF în Ucraina.

Alte 10 milioane de coroane norvegiene (peste un milion de dolari) au fost alocate Biroului Agenției Centrale de Căutare (CTA) al CICR, o structură care contribuie la identificarea militarilor și civililor dați dispăruți, precum și la sprijinirea familiilor ai căror apropiați au fost reținuți, sunt dați dispăruți sau au fost declarați decedați.

De asemenea, Norvegia s-a angajat să aloce alte 90 de milioane de coroane norvegiene (9,3 milioane de dolari) pentru eforturile umanitare mai ample ale CICR în Ucraina.

„Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a dus la încălcări grave ale dreptului internațional umanitar și ale drepturilor omului. Trebuie să continuăm să atragem atenția asupra acestor încălcări și să facem tot ce putem pentru a sprijini ucrainenii afectați de război”, a declarat ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide.

Noul pachet de sprijin a fost anunțat la Toronto, unde Norvegia coorganizează, împreună cu Canada și Ucraina, o conferință axată pe revenirea copiilor ucraineni deportați forțat, a civililor și a prizonierilor de război aflați în detenție în Rusia.

UPDATE 08:48 Mai multe rachete și drone au lovit Kievul în noaptea de 29 septembrie, în timpul unui atac al forțelor ruse asupra capitalei ucrainene, care se desfășoară de mai multe zile. O instituție de învățământ a fost lovită de o rachetă rusească, provocând un incendiu, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko, scrie presa ucraineană.

Fragmentele unei rachete au căzut în curtea unui bloc de locuințe, însă nu a fost raportat niciun incendiu. Separat, fragmente au căzut pe teritoriul unei proprietăți rezidențiale private din raionul Solomianski.

În raionul Pecersk, a izbucnit un incendiu într-o clădire nerezidențială cu trei etaje.

Reporterii de la The Kyiv Independent aflați în capitală au relatat că au auzit explozii în mai multe zone ale orașului și au observat sisteme Patriot PAC-3 în acțiune.

Echipele serviciilor de intervenție se îndreaptă spre locurile afectate, a declarat Kliciko.

Ultimele atacuri au avut loc după patru zile consecutive în care forțele ruse și-au intensificat atacurile asupra capitalei.

Pe 28 septembrie, dronele rusești au lovit centrul Kievului în timpul zilei, omorând două persoane și rănind alte 26.

În centrul orașului, clădirea Academiei Naționale de Științe a Ucrainei a fost cuprinsă de flăcări, în timp ce ministrul Educației și Științei, Andrii Butenko, a anunțat că și una dintre clădirile ministerului a fost avariată.