LIVE TEXT Rușii au bombardat regiunea Donețk: o persoană a murit, iar cinci au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1503

UPDATE 22:05 Rușii au bombardat Sloviansk, în regiunea Donețk: o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite, printre ele un copil, dar și un salvator care tocmai revenise acasă după tură, la familie, a transmis Serviciul pentru Situații de Urgență.

Potrivit instituției, a fost rănită și soția acestuia. La fața locului, salvatorii au acordat imediat primul ajutor victimelor și le-au transportat la spital.

În urma bombardamentului, pe un teren din apropiere a izbucnit un incendiu: au luat foc două anexe gospodărești. Pompierii au lichidat rapid incendiul.

UPDATE 20:40 32 de persoane, dintre care un copil și 8 persoane cu mobilitate redusă, au fost evacuate de la începutul lunii aprilie de salvatorii grupului de evacuare „Fenix” din comunitățile de pe linia frontului Drujkivka și Sviatohirsk, din regiunea Donețk, a raportat Serviciul.

În timpul evacuării, salvatorii oferă cetățenilor tot sprijinul necesar.

„O atenție deosebită este acordată persoanelor cu dizabilități, astfel încât procesul de relocare să fie cât mai sigur și confortabil pentru fiecare. Stimați cetățeni. Nu amânați plecarea — salvatorii sunt mereu alături și gata să vă ajute să ajungeți în regiuni sigure”, a scris instituția.

UPDATE 19:40 Rusia a bombardat regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

La Nikopol, 10 persoane au fost rănite, printre care o fetiță de un an și jumătate și un băiat de 17 ani.

Salvatorii au evacuat răniții din zona periculoasă și i-au transportat la spital.

Au fost avariate blocuri locative și case particulare, o farmacie și mai multe automobile.

În raionul Sînelnikove, pe teritoriul comunității Pokrovske, au fost distruse locuințe private.

În raionul Krîvîi Rog, două microbuze au fost avariate.

UPDATE 17:30 În raionul Kievski al orașului Harkiv au fost înregistrate distrugeri la etajul superior al unui bloc locativ cu nouă etaje. Au fost avariate și automobilele parcate în apropierea clădirii. Într-o altă locație, o dronă a explodat într-o zonă deschisă, lângă o stație de transport public, în urma căreia a fost avariat un autobuz.

De asemenea, în urma exploziei unei drone, a izbucnit un incendiu în spațiu deschis – a ars vegetație uscată pe o suprafață de 100 de metri pătrați. Pompierii au lichidat rapid incendiul.

În timpul intervenției pentru lichidarea consecințelor primului atac, dronele inamice au atacat salvatorii. Din fericire, personalul nu a avut de suferit.

În urma loviturilor repetate au fost deteriorate ferestrele unei instituții de învățământ, iar în Harkiv și în suburbii au izbucnit incendii de vegetație uscată pe suprafețe de 800 și 500 de metri pătrați, respectiv.

La locurile impactului, în pofida riscului unor noi atacuri, intervin echipele serviciului de urgență, polițiștii, medicii și serviciile comunale.

UPDATE 16:22 Forțele de Apărare ale Ucrainei vor primi din partea Suediei sisteme avansate de apărare aeriană, care vor ajuta la contraca rarea dronelor de tip „Shahed” și a altor amenințări aeriene, a informat Ministerul Apărării din Ucraina.

„Suedia va aloca 400 de milioane de euro pentru achiziționarea acestor sisteme, aproape o treime din noul pachet de asistență militară de 1,2 miliarde de euro, anunțat în februarie”, se arată în comunicat.

Potrivit ministerului, Tridon Mk2 este un sistem mobil de apărare aeriană cu rază medie de acțiune, introdus pentru prima dată în 2024. Poate funcționa în toate condițiile meteorologice, zi și noapte. Unul dintre avantajele sale este costul relativ scăzut per foc.

Sursa: BAE Systems

Sistemul este echipat cu un tun automat Bofors 40 Mk4, de calibrul 40 mm, capabil să atace ținte la distanțe de până la 12 km, cu o cadență de tragere de până la 300 de focuri pe minut. Sistemul poate reduce, de asemenea, cadența de tragere la 200 de focuri pe minut, economisind muniție și adaptându-se la sarcini de luptă specifice.

Tridon Mk2 folosește muniții programabile cu explozie aeriană, care detonează chiar înainte de a atinge ținta, creând un nor de fragmente. Acest lucru crește semnificativ eficacitatea împotriva dronelor aeriene și a rachetelor de croazieră, menționează autoritățile ucrainene.

La fel, sursa citată scrie că sistemul poate fi montat pe vehicule blindate pe șenile, precum BvS 10, sau pe camioane Scania.

UPDATE 14:20 În timpul atacului asupra Novorossiiskului, dronele ucrainene au lovit fregata rusească „Amiral Grigorovici”, care transportă rachete de croazieră Kalibr, a raportat Robert Brovdi (Madiar), comandantul Forțelor de Sisteme fără Pilot a Ucrainei.

El a explicat că „Amiral Grigorovici” este prima fregată a Marinei Ruse din clasa „Burevestnik”. Pe lângă opt rachete Kalibr, aceasta transportă și un sistem de rachete antiaeriene Shtil-1, cu 24 de rachete.

În timpul atacului cu drone ucrainene, fregata a lansat rachete de apărare aeriană, însă, potrivit lui Madiar, acest lucru nu a împiedicat lovirea navei.

Serviciile ucrainene de informații stabilesc în prezent amploarea pagubelor. Operațiunea a fost planificată de Serviciul de Securitate al Ucrainei și efectuată de personal militar din cadrul Centrului 1 Separat al Forțelor de Sisteme fără Pilot.

Platforma de foraj plutitoare „Sivash” a fost, de asemenea, lovită de Regimentul 413 Separat de Sisteme fără Pilot „Reid”, împreună cu forțele de atac în ape adânci ale Marinei.

Anterior, în seara târziu a zilei de 5 aprilie, dronele au atacat orașul portuar Novorossiisk, din regiunea Krasnodar, Rusia. Terminalul petrolier Shesharis a fost lovit.

UPDATE 8:41 În noaptea de 6 aprilie, trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra orașului Odesa. O dronă a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje, avariand apartamente de la etajele trei până la cinci, potrivit lui Serhii Lisak, șeful administrației militare a orașului.

Acesta a raportat că trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise. Alte 10 au fost rănite, iar două au fost spitalizate în stare gravă. Printre răniți se numără un copil de doi ani și doi adolescenți.

„Este posibil să existe persoane prinse sub dărâmăturile clădirii lovite”, a menționat Lisak.

Salvatorii lucrează în prezent la fața locului. Dronele au avariat, de asemenea, 12 case private, o grădiniță, un magazin și 27 de mașini.

8:13 În regiunea Cernihiv, o instalație energetică a fost avariată în urma unui atac al armatei ruse, a raportat operatorul sistemului de distribuție care asigură transportul și distribuția energiei electrice în regiunea Cernihiv, Chernihivoblenergo.

„În urma atacului inamic, o instalație energetică din districtul Novhorod-Siverskyi a fost avariată. Peste 10 mii de clienți din același district sunt fără curent electric”, se arată în comunicat.

Oficialii din domeniul energiei menționează că vor începe lucrările de reparații de urgență imediat ce situația de securitate va permite.

La fel, o școală din Semenivka, regiunea Cernihiv, a fost avariată în urma unui atac cu drone rusești.