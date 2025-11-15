LIVE TEXT Kaja Kallas confirmă că UE lucrează la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1361

UPDATE 18:13 Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a confirmat că Uniunea Europeană a început să lucreze la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit serviciului de presă al UE, Kallas a anunțat acest lucru după întâlnirea cu ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și alți colegi la Berlin, relatează Ukrinform.

„Războaiele sunt pierdute de cine rămâne primul fără bani sau soldați. De aceea continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei cu sancțiuni. Se lucrează la cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni, iar sancțiunile funcționează în mod clar mai bine atunci când sunt completate de partenerii noștri internaționali”, a declarat diplomata.

De asemenea, ea a lăudat ultimele sancțiuni impuse de guvernul SUA împotriva companiilor petroliere rusești.

Kallas nu a oferit detalii despre posibilele noi măsuri din cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni. Cu toate acestea, potrivit diplomaților cu sediul la Bruxelles, printre ținte ar putea fi incluse și alte companii energetice rusești și nave aparținând așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, scrie dpa.

UPDATE 14:08 Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis cel puțin nouă civili și au rănit cel puțin 53 de alți în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 15 noiembrie, conform Kyiv Independent.

Apărarea aeriană a Ucrainei au interceptat două rachete balistice și 91 de drone, în timp ce o altă rachetă și 41 de drone și-au atins țintele în 13 locații. Căderi de resturi au fost înregistrate și în patru locații.

În regiunea Kiev, un atac rusesc asupra capitalei pe 14 noiembrie a ucis șapte persoane și a rănit 36, provocând pagube în nouă districte din Kiev, potrivit lui Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, și primarului Kievului, Vitaliy Klitschko.

În regiunea Herson, Rusia a vizat 34 de așezări, inclusiv centrul regional Herson, în ultima zi. În urma atacurilor, o persoană a fost ucisă și alte șapte au fost rănite, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În regiunea Dnipropetrovsk, Rusia a vizat districtul Nikopol, ucigând un bărbat în vârstă de 65 de ani. Forțele ruse au atacat și districtul Synelnykove, rănind un bărbat în vârstă de 52 de ani, a raportat guvernatorul Vladyslav Haivanenko.

În regiunea Sumî, atacurile rusești au rănit cinci persoane, inclusiv un băiat de 17 ani din comunitatea Sumî, în timp ce un bărbat de 18 ani a fost rănit în comunitatea Bilopillia, potrivit administrației militare locale.

UPDATE 12:00 În ultimele 24 de ore, armata rusă a rănit doi locuitori din regiunea Donețk. Potrivit Ukrinform, Vadym Filashkin, șeful Administrației Militare Regionale Donețk, a relatat acest lucru pe Telegram.

După cum s-a menționat, pe 14 noiembrie, rușii au rănit doi locuitori din regiunea Donețk în Kramatorsk și Liman.

De la începutul invaziei la scară largă a regiunii Donețk de către Federația Rusă, 3732 de civili au fost uciși și 8448 răniți ca urmare a agresiunii rusești. Numărul total al victimelor rusești din regiunea Donețk nu include Mariupol și Volnovaha.

UPDATE 10:00 La Kiev, operațiunile de căutare și salvare au fost finalizate în districtul Desnyanskii, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei.

Salvatorii anunță 6 persoane ucise într-un atac rusesc asupra unei clădiri cu 9 etaje. 5 persoane rănite, inclusiv 1 copil. Unitățile SES au salvat 17 persoane, inclusiv 1 copil. 252 de persoane au oferit asistență psihologică.

262 de tone de structuri de construcție și lemn au fost demontate și îndepărtate.

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1360