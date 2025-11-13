LIVE TEXT Patru persoane și-au pierdut viața în urma unor atacuri rusești cu drone în regiunea Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1359

UPDATE 22:15 Patru persoane au decedat în urma a două atacuri asupra regiunii Zaporijjea, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov.

Un cuplu a murit în urma unui atac rusesc asupra raionului Zaporijjea. „Inamicul continuă să terorizeze populația civilă. A atacat din nou o mașină civilă cu un dronă. Din păcate, un bărbat de 54 de ani și o femeie de 55 de ani au murit”, a anunțat Fedorov.

Într-un sat din raionul Polohiv, doi bărbați au decedat în urma unui alt atac rusesc cu dronă.

UPDATE 20:32 Trei persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra regiunii Dnipropetrovsk.

În comunitatea Pokrovsk din raionul Sînelnîkove, o dronă a lovit un autoturism, rănind trei persoane.

În comunitatea Vasilkiv, unde în urma unui atac cu drone, au fost avariate întreprinderi, infrastructura, clădiri rezidențiale și mijloace de transport, au izbucnit incendii, care au fost stinse de pompierii Serviciului Național de Situații de Urgență.

În Nikopol, după ce un dronă a lovit acoperișul unei case private, acesta a luat foc, dar nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 20:20 În Sumî, armata rusă a lovit o instalație industrială. Echipele de salvare au stins un incendiu. Din cauza riscului unor noi atacuri, echipele de salvare au fost nevoite să-și întrerupă activitatea și să se adăpostească.

O persoană a solicitat asistență medicală.

UPDATE 17:00 Opt aliați NATO din țările baltice și nordice au anunțat pe 13 noiembrie că vor finanța un pachet de 500 de milioane de dolari pentru echipamente militare și muniții provenite din SUA pentru Kiev, în cadrul inițiativei „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL), scrie The Kyiv Indepedent.

Ministerul danez al Apărării a anunțat că Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia au convenit asupra unei donații comune de arme menite să consolideze „apărarea aeriană și sprijinul pentru Forțele Aeriene Ucrainene” .

Decizia a fost luată în timpul unei reuniuni a Grupului Nordic-Baltic Opt (NB8) de la Helsinki.

Inițiativa PURL, lansată la începutul acestui an, permite aliaților NATO să cumpere arme americane avansate pentru Kiev, în contextul în care acesta se confruntă cu agresiunea rusă continuă .

Partenerii au contribuit anterior cu peste 2,8 miliarde de dolari în cadrul schemei, a declarat Biroul Prezidențial Ucrainean la începutul lunii noiembrie.

„Aliații noștri nordici și baltici își intensifică eforturile pentru a finanța un pachet suplimentar de echipamente militare esențiale pentru Ucraina. Acest echipament este extrem de important, deoarece Ucraina intră în lunile de iarnă, iar livrările prin PURL se îndreaptă către Ucraina”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Tipul exact de armament și echipament inclus în cel mai recent pachet PURL nu a fost dezvăluit.

Ucraina și-a îndemnat aliații să își consolideze capacitățile de apărare aeriană, în special prin livrări de sisteme de rachete Patriot, în contextul în care Rusia își intensifică din nou atacurile împotriva rețelei electrice ucrainene.

Țările nordice și baltice s-au numărat printre cei mai fideli aliați ai Ucrainei de la izbucnirea invaziei la scară largă, unele dintre ele donând deja pachetelor PURL anterioare.

Primele transporturi livrate Ucrainei în cadrul schemei conduse de NATO au inclus rachete Patriot și rachete HIMARS.

UPDATE 16:00 Trei persoane au fost ucise și una a fost rănită în urma unui atac rusesc în regiunea Harkov, anunță Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv pe Telegram.

„Armata rusă a atacat civilii din comunitatea Borova. În urma atacului rusesc de lângă Bohuslavka, două persoane au fost ucise și două rănite”, a scris Oleh Siniehubov.

Persoanele rănite au fost transportați la spital.

UPDATE 14:30 Explozii au fost raportate în orașul rus Oriol în noaptea de 13 noiembrie, în timp ce autoritățile au declarat simultan amenințări cu rachete și drone în regiune, potrivit locuitorilor locali și presei ruse, scrie presa ucraineană.

O scurtă alertă de adăpost la domiciliu a fost emisă în jurul orei 4:30 dimineața, urmată de zgomote puternice și explozii puternice pe care locuitorii le-au filmat, inclusiv imagini cu resturi care cădeau într-o zonă rezidențială.

Comunitățile online locale au declarat că sistemele de apărare aeriană erau active și au susținut că mai multe ținte aeriene au fost distruse, în timp ce locuitorii au raportat drone neidentificate pe cer.

„Mai multe mașini și ferestrele balcoanelor din clădiri de apartamente și locuințe private au fost avariate”, a scris guvernatorul regiunii Oriol, Andrey Klychkov. „În acest moment, nu există informații despre victime.”

Statul Major General al Ucrainei a confirmat pe Telegram că forțele ucrainene au efectuat atacuri peste noapte pe teritoriul rus folosind rachete Flamingo și alte sisteme produse pe plan intern. Nu se specifică ce anume a fost folosit în atacul asupra Oriol.

Oriol are mai multe depozite de petrol și o bază militară folosită pentru lansarea dronelor Shahed către Ucraina. Regiunea se află la aproximativ 150 de kilometri de granița cu Ucraina.

UPDATE 13:15 Ucraina a efectuat o serie de atacuri cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii militare rusești din Crimeea ocupată, regiunea Zaporijjea și pe teritoriul rus în noaptea de 13 noiembrie, folosind mai multe tipuri de arme cu rază lungă de acțiune produse pe plan intern, inclusiv rachete Flamingo și Bars, a raportat Statul Major General al Ucrainei, scrie The Kyiv Indepedent.

Conform raportului, Forțele de Apărare ale Ucrainei au atacat „câteva zeci” de ținte în cadrul eforturilor de a degrada capacitățile militare, logistice și economice ale Rusiei.

„Pentru a efectua atacuri complexe, Ucraina folosește drone de atac, muniții de rezervă și diverse tipuri de rachete. Noaptea trecută au fost lansate mai multe sisteme de atac cu rază lungă de acțiune, inclusiv dronele Flamingo , Bars și Liutyi, dezvoltate pe plan intern”, se arată în raport.

Flamingo este o rachetă produsă pe plan intern, descrisă de președintele Zelenski drept „cea mai reușită” rachetă pe care Ucraina o are în prezent. Are o rază de acțiune declarată de 3000 de kilometri și un focos de 1150 de kilograme.

În Crimeea, armele ucrainene au lovit depozitul de petrol Morskoy Neftyanoy Terminal, o parcare pentru elicoptere și locații unde forțele ruse depozitează și pregătesc drone pe aerodromul Kirovske, precum și o stație radar de apărare aeriană din apropierea orașului Yevpatoriya.

În regiunea Zaporijjea, forțele ucrainene au vizat un depozit de petrol din apropierea orașului Berdiansk și posturi de comandă avansate ale Armatei a 5-a Combinate și ale Diviziei 127 Pușcași Motorizați a Rusiei.

Statul Major General a adăugat că atacurile ucrainene au lovit și mai multe locuri din Rusia, amploarea pagubelor fiind încă evaluată.

Canalele locale de Telegram au postat videoclipuri care arătau explozii puternice și resturi care cădeau în zone rezidențiale. Nu au fost confirmate victime.

UPDATE 12:00 La Mîkolaiv, șase persoane au fost rănite în urma unui atac al forțelor ruse, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

„În timpul atacului asupra unui obiectiv al infrastructurii industriale din Mîkolaiv, a izbucnit un incendiu, care a fost stins de unitățile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.”

Potrivit informațiilor actuale, șase persoane au fost rănite. Medicii le acordă asistență, iar trei dintre ele se află în stare gravă.

UPDATE 11:00 În noaptea de 13 noiembrie, forțele ruse au atacat cu o rachetă balistică Iskander-M și cu 138 de drone de atac din direcțiile: Millerovo, Orel, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, Chauda și Hvardiiske, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviația, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme de drone, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 10:30, apărarea antiaeriană a doborât/neuteralizat 102 drone inamice de tip Shahed, Geran și alte tipuri de UAV în nordul, estul și sudul țării.

Forțele Aeriene precizează că au fost înregistrate lovituri ale 36 de drone de atac în 10 locații.

UPDATE 9:30 În ultima zi trupele ruse a pierdut 1180 de peersoane în războiul cu Ucrainei, scrie Ukrinform.

Armata rusă a pierdut, de asemenea, 2 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă, 9 sisteme de artilerie, 2 sisteme de apărare aeriană, 141 drone, 88 vehicule și cisterne și 2 echipamente speciale.

UPDATE 8:30 Armata rusă a efectuat un atac cu drone asupra orașului Artsyz din regiunea Odesa, avariind o instalație de infrastructură critică a anunțat Parchetul Regional Odesa.

„În noaptea de 13 noiembrie, forțele armate ale Federației Ruse au atacat orașul Artsyz cu drone de atac. În urma atacului inamic, o instalație de infrastructură critică, o clădire administrativă și ateliere de reparații au fost avariate”, se arată în comunicat.

Totuși, nicio persoană nu a fost rănită în atac.