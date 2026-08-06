LIVE TEXT Peste 600 de drone ucrainene au atacat Rusia și Crimeea anexată. Printre ținte, un nou complex logistic Wildberries. Război în Ucraina, ziua 1625

UPDATE 10:12 În regiunea rusă Tver, în urma „căderii unor fragmente” ale unei drone ucrainene, a fost „ușor avariată” fațada unui complex logistic al companiei Wildberries, a anunțat guvernatorul regiunii, Vitali Korolev. Compania nu a comentat deocamdată atacul.

În districtul Kalininski, „fragmente ale unei drone” au avariat mai multe construcții auxiliare dintr-o asociație de grădinărit (SNT). Nicio persoană nu a fost rănită în urma atacului cu drone asupra regiunii. Publicația Astra a relatat că în satul Palkino, de lângă Tver, a izbucnit un incendiu la case particulare după atacul cu drone.

Pe 4 august, Korolev anunțase că în localitatea Emmaus „un fragment de dronă” a avariat peretele unui depozit Wildberries. Nici atunci nu au fost raportate victime. Din declarațiile guvernatorului nu este clar dacă este vorba despre același depozit.

În total, în noaptea de 5 august, forțele ruse de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 605 drone ucrainene deasupra regiunilor Rusiei, a Crimeei anexate, precum și deasupra Mării Azov și Mării Negre, a anunțat Ministerul rus al Apărării.

În regiunea Iaroslavl, potrivit canalelor de monitorizare, după atacul cu drone ucrainene a izbucnit un incendiu la o rafinărie de petrol.

Dronele ucrainene atacă aproape zilnic centrele logistice ale companiei Wildberries. În total, de la mijlocul lunii iulie, Ucraina ar fi lovit peste 20 de depozite ale companiei.

UPDATE 8:53 În noaptea de 6 august, forțele ruse au atacat case civile în orașul Balaklia, regiunea Harkiv, trei persoane fiind ucise. Victime ale atacurilor rusești au fost înregistrate și în orașele Sumî, Zaporijjea și Herson, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, informațiile fiind confirmate și de administrațiile militare locale.

Astfel, în regiunea Harkiv, primul atac rusesc a distrus o casă civilă din Balaklia, în urma căruia a murit o femeie. Ulterior, trupele ruse au lovit o altă locuință, unde au fost uciși un bărbat și o femeie.

În orașul Sumî, rușii au lansat în timpul nopții opt bombe aeriene ghidate în doar opt minute. În urma atacului au fost avariate cartiere rezidențiale ale orașului. Douăsprezece persoane au fost rănite, iar printre obiectivele afectate se numără un centru comercial, cinci magazine, geamurile a zece blocuri de locuințe, trei case particulare și cinci automobile.

În raionul Zaporijjea, două persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone. Forțele ruse au lovit cu bombe aeriene ghidate localitatea Iulivka. Sub ruinele unei case distruse s-ar putea afla un bărbat în vârstă de 84 de ani.

În localitatea Kamișanî, regiunea Herson, o dronă rusească de tip FPV a atacat un autobuz care transporta muncitori către un câmp agricol. Șase persoane au fost rănite. Cu traumatisme provocate de explozie au fost spitalizate o femeie de 53 de ani, un bărbat de 69 de ani, un bărbat de 60 de ani, un bărbat de 61 de ani și două femei de 63 de ani.

UPDATE 8:33 În noaptea de 6 august, regiunea Iaroslavl din Rusia a fost atacată de drone ucrainene, a anunțat guvernatorul regiunii, Mihail Evraev. El nu a precizat consecințele atacului, menționând doar că, „din motive de securitate”, a fost blocată ieșirea din orașul Iaroslavl spre Moscova.

Locuitorii din zonă au publicat, la rândul lor, pe rețelele sociale imagini în care se aud explozii și se văd două coloane de fum deasupra orașului. Potrivit publicației Astra, unul dintre incendii a izbucnit pe teritoriul rafinăriei de petrol „Slavneft-IANOS”. Aceasta se numără printre primele cinci cele mai mari rafinării din Rusia și are capacitatea de a procesa până la 15 milioane de tone de petrol anual.

Întreprinderea este principalul activ de procesare al companiei „Slavneft”, ale cărei 99,7% dintre acțiuni sunt controlate în mod egal de „Rosneft” și „Gazprom”. Anterior, rafinăria a fost atacată de mai multe ori de drone ucrainene.

În 2026, instalația a fost vizată de șase atacuri cu drone: pe 16 și 6 iulie, 22 și 8 mai, 26 aprilie și 28 martie. Anterior, rafinăria și-a suspendat de mai multe ori activitatea din cauza pagubelor provocate.

Forțele Armate ale Ucrainei și-au intensificat în acest an atacurile asupra rafinăriilor rusești și au scos din funcțiune aproximativ 26 de astfel de întreprinderi. Potrivit datelor analizate de Financial Times, pe baza imaginilor satelitare și a analizelor companiei S&P Global, până la sfârșitul lunii iulie doar opt rafinării reveniseră la capacitate deplină, cel puțin 11 reluaseră parțial producția, iar șapte continuau să fie oprite.

În consecință, potrivit estimărilor EA Analytics, volumul de prelucrare a petrolului în Rusia a scăzut la cel mai redus nivel din mai 2002 — 3,6 milioane de barili pe zi. Situația a dus la o criză a carburanților în țară.

Ca răspuns, guvernul rus a interzis exportul de combustibili, a majorat de 25 de ori importurile de benzină din Belarus și a început să cumpere carburanți din India și Maroc. De asemenea, autoritățile au redus drastic standardele de calitate pentru producătorii și furnizorii de benzină.

La începutul lunii iulie, mai multe rafinării au primit permisiunea de a produce benzină conform standardului Euro-3, cu un conținut de sulf de 150 mg/kg, iar ulterior cerințele de calitate au fost reduse până la standardul Euro-2, interzis în Rusia din 2013. Ministerul Energiei de la Moscova a declarat că această măsură va fi valabilă până la 1 iulie 2027.

8:03 În noaptea de 5 august, depozitul de rezervă al unei edituri din Ucraina a fost lovit de o rachetă rusească, iar peste 100 de mii de cărți au fost distruse, scrie Ukrinform.

„Noaptea trecută, depozitul nostru de rezervă, aflat pe teritoriul partenerului nostru logistic, Denka Logistics, care își reluase recent activitatea după distrugerea depozitului nostru principal, a fost lovit de un atac cu rachetă. În urma atacului anterior, depozitul nostru central a fost distrus, însă mai aveam un mic depozit de rezervă unde erau păstrate o parte dintre cărțile noastre”, se arată în comunicatul editurii.

Reprezentanții editurii au precizat că sunt nevoiți să revizuiască termenele de livrare pentru comenzile plasate în avans și au explicat că noile date de livrare vor depinde de punerea în funcțiune a unor noi spații de depozitare și de retipărirea unor titluri.

Ukrinform scrie că în Ucraina este în desfășurare campania „Cărți ucrainene pentru copiii ucraineni”, care are drept scop sprijinirea industriei editoriale, afectată grav de pierderile provocate de agresiunea armată a Federației Ruse.

Anterior, în regiunea Kiev, în urma atacului masiv lansat de Rusia la 2 iulie, a fost distrus depozitul central al unui complexul logistic unde erau stocate aproximativ 800 de mii de cărți.