LIVE TEXT Atacurile rusești au vizat instalațiile energetice din regiunea Dnipropetrovsk, lăsând 126 de mii de gospodării fără electricitate. Război în Ucraina, ziua 1624

UPDATE 22:00 Forțele rusești au atacat instalațiile energetice ale Grupului DTEK din regiunea Dnipropetrovsk miercuri, 5 august, lăsând 126 de mii de gospodării fără electricitate. Potrivit Ukrinform, DTEK a anunțat atacul pe Telegram.

Compania a declarat că bombardamentele repetate rusești au lăsat fără electricitate 126.000 de gospodării din Nikopol, Marhanets, Pokrov și comunitățile din apropiere.

„Echipele DTEK au început lucrările de restaurare imediat ce situația de securitate a permis. Cu toate acestea, pagubele sunt extinse, iar reparațiile vor necesita timp”, a declarat compania.

Forțele rusești au efectuat aproape 50 de atacuri în cinci districte din regiunea Dnipropetrovsk pe 5 august, rănind o persoană.

UPDATE 16:46 Mâine, 6 august, în regiunea Kiev va fi declarată zi de doliu în memoria victimelor atacului masiv cu rachete și drone lansat de Rusia, informează șeful Administrației militare regionale din Kiev, Timur Tkachenko, printr-o postare pe Facebook.

„În semn de respect față de victime, drapelele de stat ale Ucrainei vor fi coborâte în bernă pe întreg teritoriul regiunii Kiev, iar organizarea evenimentelor de divertisment va fi restricționată. Transmit sincere condoleanțe familiilor și celor apropiați ai victimelor.

Acest atac demonstrează încă o dată că Rusia poartă în mod deliberat un război împotriva populației civile, alegând teroarea în locul păcii. Agresorul trebuie să răspundă pentru fiecare dintre crimele sale, iar comunitatea internațională trebuie să facă tot posibilul pentru a opri agresiunea rusă”, a spus oficialul ucrainean.

UPDATE 15:04 Uniunea Europeană va utiliza 1,4 miliarde de euro (1,6 miliarde de dolari), provenite din veniturile generate de activele rusești înghețate, pentru a sprijini Ucraina, a anunțat miercuri Comisia Europeană, transmite Reuters.

Potrivit Comisiei Europene, fondurile, transferate către Uniunea Europeană pe 3 august, provin din dobânzile acumulate la soldurile de numerar, care fac parte din activele Băncii Centrale a Rusiei înghețate de UE după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

„Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Iar noi folosim veniturile generate de activele rusești imobilizate pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Punem la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din aceste fonduri. Aceste resurse vor sprijini Ucraina în continuarea rezistenței sale împotriva războiului ilegal declanșat de Rusia”, a adăugat ea.

UPDATE 12:26 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit detalii despre bilanțul victimelor atacului rusesc cu rachete balistice și drone asupra capitalei Ucrainei și a regiunii Kiev. Conform șefului statului ucrainean, până în acest moment, 44 de persoane au fost raportate ca fiind rănite în urma atacului masiv lansat de forțele rusești. Iar alte 17 persoane și-au pierdut viața.

„Transmit condoleanțe familiilor și celor apropiați victimelor. A fost un atac de amploare: 24 de rachete balistice, 4 rachete de tip Zircon/Oniks și încă 115 drone, dintre care un număr semnificativ erau propulsate cu reacție. Principalele ținte ale atacului au fost depozite aparținând unor companii. Au fost lovite, de asemenea, obiective de infrastructură și o gară. Aceste facilități nu aveau nicio legătură cu războiul — este vorba despre o fabrică de bere, depozite de materiale de construcții și centre logistice civile.

Sisteme de interceptare a rachetelor balistice ar fi putut salva viețile celor care au murit astăzi. Este extrem de important ca partenerii noștri să înțeleagă că întârzierile în furnizarea acestor sisteme sau refuzul de a oferi capabilități de apărare antirachetă duc direct la astfel de pierderi tragice de vieți omenești și la asemenea distrugeri.

Partenerii care nu sunt încă pregătiți să aibă un rol mai activ în furnizarea interceptoarelor pot contribui prin introducerea unor noi sancțiuni. O parte semnificativă a producției ruse de rachete balistice nu este încă vizată de sancțiuni, nici în prezent. Sunt necesare noi măsuri din partea G7, a Uniunii Europene și a tuturor celor care susțin protejarea vieții. Le mulțumesc celor care sunt dispuși să ajute în acest mod”, a declarat Zelenski pe Facebook.

UPDATE 08:20 Un atac masiv al Rusiei cu rachete balistice și drone s-a soldat cu moartea a 15 persoane și rănirea altor 51 în capitala Ucrainei și în regiunea Kiev, în timp ce incendii puternice au cuprins orașul și suburbiile sale, notează presa ucraineană.

În regiunea Kiev, 14 persoane și-au pierdut viața, iar alte 27 au fost rănite, a informat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS), precizând că operațiunile de salvare erau încă în desfășurare.

Potrivit DSNS, atacul rusesc a provocat pagube în raioanele Brovary, Bucea și Fastiv, unde depozite și vehicule au fost cuprinse de flăcări.

În capitala Kiev, o persoană a murit, iar alte 24 au fost rănite, a declarat primarul Vitali Kliciko. Dintre răniții din Kiev, 15 au fost internați în spital, iar patru se află în stare critică, a adăugat edilul.

Autoritățile ucrainene au raportat distrugeri în peste șapte locații din oraș, inclusiv în cartierele Holosiivskîi și Sviatoșinskîi, potrivit Administrației Militare a Orașului Kiev.

Anterior, Kliciko anunțase că două persoane au fost salvate de sub dărâmăturile unui depozit prăbușit în cartierul Holosiivskîi. Operațiunile de căutare și salvare continuau, iar autoritățile nu excludeau posibilitatea ca alte persoane să fie încă prinse sub ruine.

Autoritățile ucrainene au raportat, de asemenea, un incendiu de proporții în raionul Kiev-Sviatoșîn, situat la periferia capitalei. Echipele de intervenție au fost mobilizate la toate locurile afectate.

Jurnaliștii publicației Kyiv Independent aflați la fața locului au declarat că au auzit primele explozii puternice la scurt timp după ora 00:20, ora locală, și că mai multe rachete balistice au lovit orașul. Exploziile au continuat să zguduie capitala pe parcursul următoarelor ore.