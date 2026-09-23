LIVE TEXT Peste 40 de persoane au fost rănite în Kiev, în urma atacului rus cu drone asupra orașului. Război în Ucraina, ziua 1673

UPDATE 17:00 Numărul persoanelor rănite în urma atacului cu drone din Kiev a crescut la 41 până la ora 16:30, ora locală, potrivit primarului orașului Kiev, Vitali Kliciko, și Administrației Militare a orașului Kiev (KMDA).

„Lichidarea consecințelor atacurilor rusești asupra Kievului este în desfășurare încă de dimineață. Rușii au lansat numeroase drone deasupra orașului, o parte semnificativă dintre acestea fiind avioane de luptă. Rusia continuă să transforme infrastructura civilă și critică în ținte: companii farmaceutice, benzinării, căi ferate, comunicații, centre comerciale. Au existat, de asemenea, atacuri asupra orașelor și comunităților din opt regiuni. (…) Este important ca sancțiunile să fie un semnal pentru Rusia și, în special, pentru oligarhii săi, că războiul trebuie încheiat, nu amânat“. Mulțumesc tuturor celor care ajută Ucraina”, a scris Președintele Volodimir Zelenski.

Atacul Rusiei a incendiat o piață istorică și a avariat infrastructura feroviară și clădirile rezidențiale.

UPDATE 14:45 La Kiev, numărul persoanelor care au murit în atacul rusesc din 23 septembrie a crescut la doi, iar 22 de persoane au fost rănite. Potrivit Ukrinform, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a relatat acest lucru pe Telegram.

El a spus: „Există deja două victime ale atacului rus asupra capitalei. Un bărbat a murit în spital, iar altul a fost ucis. Douăzeci și doi de locuitori ai orașului au fost răniți. Șaisprezece dintre răniți sunt tratați în spitalele orașului.”

Conform Ukrinform, se știa anterior că opt persoane au fost rănite la Kiev în dimineața zilei de 23 septembrie din cauza unui atac al dronelor rusești; un bărbat care a suferit răni grave a murit în spital.

UPDATE 12:52 Două persoane au fost rănite în atacul aerian rusesc de noaptea trecută asupra regiunii Donețk.

„Noaptea trecută, armata rusă a lansat o bombă aeriană asupra unei zone rezidențiale din Kramatorsk. Zece clădiri de apartamente, o biserică și o mașină au fost avariate”, a comunicat Serviciul de Urgență al Ucrainei.

Salvatorii au stins incendiul în trei apartamente. În timpul stingerii incendiilor, echipele de intervenție au salvat două persoane care nu au putut părăsi clădirea din cauza fumului dens.

UPDATE 12:00 În Kiev, o persoană a murit și alte două au fost rănite într-un atac rusesc care a avut loc dimineață, informează Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Incendii au izbucnit în mai multe districte ale capitalei:

În districtul Darnițki, un incendiu a izbucnit la una dintre benzinării. Doi răniți au fost transferați la medici. Într-o altă locație, un incendiu a izbucnit într-o clădire cu două etaje nefuncțională. O persoană a murit la spital din cauza rănilor primite la fața locului.

Districtul Solomyansky: un incendiu a izbucnit la una dintre întreprinderile de transport.

În districtul Holosiivsky: un depozit ardea la una dintre locații. La o altă adresă, o dronă rusească a lovit o benzinărie.

Salvatorii au stins toate incendiile.

UPDATE 09:40 În regiunea Harkiv, 8 persoane au fost rănite, inclusiv un copil, în urma atacurilor aeriene rusești asupra orașului Izium.

„Seara și în această dimineață, armata rusă a lansat patru bombe ghidate asupra sectorului rezidențial al orașului. Drept urmare, au izbucnit patru incendii, o clădire cu două etaje, case private, anexe și mașini au fost distruse”, a raportat Serviciul de Urgență al Ucrainei.

Sursa: Telegram/ ДСНС України Sursa: Telegram/ ДСНС України

UPDATE 08:20 Autoritățile locale din Kiev au raportat că depozite și benzinării din cel puțin două districte ale capitalei Ucrainei au fost avariate de drone în primele ore ale zilei de 23 septembrie, conform Kyiv Independent.

Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a raportat că resturi de dronă au căzut în districtul Solomianskyi din capitală, într-o zonă dintre clădiri rezidențiale, iar un incendiu a izbucnit în zona unei companii de transport.

O benzinărie și depozite din districtul Holosiivskyi din Kiev au fost, de asemenea, vizate. Amploarea totală a pagubelor cauzate nu a fost imediat clară.

Atacurile au avut loc în aceeași zi în care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat Kievul cu privire la potențialul unui nou atac la scară largă din partea Rusiei, făcând referire la rapoartele serviciilor de informații.

Autoritățile de la Kiev nu au resursele necesare pentru a construi adăposturi la fiecare benzinărie, în timp ce orașul se confruntă și cu o lipsă de arme necesare pentru a intercepta dronele și rachetele rusești, a declarat Kliciko pe 11 septembrie.