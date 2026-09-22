LIVE TEXT Kievul, atacat în această seară. Cel puțin opt persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1672

UPDATE 21:17 În seara zilei de 22 septembrie, rușii au atacat mai multe raioane din Kiev. În special, în raionul Obolonskiu ard rezervoare cu combustibil. Despre acest lucru a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko, potrivit hromadske.

În raionul Obolonskiu, proiectilele au lovit rezervoare cu combustibil, iar obiectivul a luat foc. La fața locului intervin serviciile de urgență. Ulterior, Kliciko a adăugat că, în același raion, un alt obiectiv a fost lovit la o altă adresă, fiind vorba despre o clădire cu destinație nerezidențială.

De asemenea, solicitări pentru intervenția medicilor au fost înregistrate în raioanele Dniprovsk și Pecersk.

În urma atacurilor, cel puțin opt persoane au fost rănite, dintre care trei au fost spitalizate. Celorlalte victime li s-a acordat asistență medicală în regim ambulatoriu sau la fața locului.

UPDATE 16:55 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin opt persoane și au rănit alte 37 în ultima zi, au declarat autoritățile locale pe 22 septembrie, în timp ce un atac cu rachete balistice peste noapte asupra uzinei industriale Interpipe din Dnipro a ucis patru angajați, transmite The Kyiv Independent.

Greva a avariat echipamente cheie de producție și infrastructura de la fabrică, forțând compania să oprească producția, a declarat Interpipe. Producătorul ucrainean de țevi de oțel și produse feroviare are aproximativ 9500 de angajați și își exportă produsele în peste 50 de țări.

Atacul are loc pe fondul unei campanii rusești mai ample împotriva sectorului feroviar din Ucraina, care s-a intensificat în 2026. Forțele rusești au vizat în mod repetat infrastructura feroviară, trenurile, locomotivele și stațiile de cale ferată.

Principalele ținte ale atacului au fost regiunile Dnipropetrovsk, Kirovohrad și Poltava, în timp ce atacurile au fost înregistrate în 22 de locații.

În regiunea Dnipropetrovsk, cinci persoane au fost ucise și alte șapte au fost rănite în atacuri rusești, a declarat guvernatorul Oleksandr Hanzha . Patru decese au fost raportate în Dnipro, unde salvatorii au recuperat victimele din dărâmăturile unei întreprinderi avariate în urma atacului. O altă persoană a fost ucisă în atacuri anterioare în regiune.

În regiunea Harkiv, o femeie în vârstă de 45 de ani a fost ucisă și un băiat de 13 ani a fost rănit într-un atac rusesc asupra orașului Katerynivka, a declarat guvernatorul Oleh Sîniehubov .

În regiunea Donețk, o persoană a fost ucisă și alte 11 au fost rănite în atacuri rusești, a declarat guvernatorul Vadîm Filashkin . Decesul și șapte dintre răniți au fost raportate în Kramatorsk, în timp ce alte patru au fost rănite în Sloviansk, Krasnotorka și Druzhkivka.

În regiunea Zaporijjea, o persoană a fost ucisă și alte nouă, inclusiv un copil, au fost rănite în atacurile rusești asupra Zaporijjei și Polohî, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov .

În regiunea Herson, șase persoane au fost rănite în atacuri rusești, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin .

La Kiev, trei persoane au fost rănite, potrivit primarului orașului, Vitali Klitschko. În plus, 34 de situri au fost avariate în regiunea Kiev, inclusiv case, vehicule, depozite și o afacere.

Continuându-și campania împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei după o perioadă relativă de acalmie în lunile mai calde, Rusia a lovit, de asemenea, peste noapte o instalație Naftogaz din regiunea Poltava cu cel puțin cinci rachete balistice, a anunțat compania . Amplasamentul a suferit daune critice și nu poate fi restaurat. Nu au fost raportate victime.

Atacurile rusești și vremea severă au lăsat, de asemenea, părți din regiunile Kiev, Vinița, Dnipropetrovsk, Jîtomîr, Mîkolaiv, Sumî și Cernihiv fără electricitate, potrivit Ministerului Energiei. Peste 21 de mii de consumatori au rămas fără curent electric în regiunea Kiev.

De asemenea, au fost raportate incendii în regiunile Jîtomîr, Odesa și Kirovohrad în urma atacurilor rusești. În regiunea Jîtomîr, o instalație de infrastructură de transport a luat foc, în timp ce în regiunea Odesa au fost afectate depozite. Operațiunile de salvare din ambele regiuni au fost complicate de amenințarea unor atacuri repetate. În regiunea Kirovohrad, infrastructura civilă a fost avariată. Nu au fost raportate victime.

UPDATE 15:15 Forțele ruse au atacat o regiune din Harkiv cu o dronă pe 22 septembrie, a anunțat primarul din Harkiv, Ihor Terekhov, pe Telegram.

„O dronă ostilă a lovit cartierul Kîivskîi al orașului. Suntem în curs de stabilire a detaliilor”, a scris primarul.

Potrivit acestuia, o persoană a fost rănită.

Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv, a clarificat faptul că medicii acordau asistență unei femei în vârstă de 37 de ani.

UPDATE 13:30 Forțele rusești au atacat o instalație petrolieră și gazieră din regiunea Poltava cu rachete balistice în noaptea de 22 septembrie. Instalația a fost vizată în mod repetat din 2022, a relatat Grupul Naftogaz pe Telegram.

„Cel puțin cinci rachete au lovit instalații tehnologice care erau deja închise și scoase din funcțiune de mult timp. Din 2022, această instalație a fost vizată de atacuri rusești de zeci de ori, folosind atât drone, cât și rachete, iar echipamentele sale fuseseră de mult timp scoase din funcțiune și făcute inoperabile”, se arată în comunicatul.

Ultima lovitură a provocat pagube critice, făcând practic imposibilă restaurarea și operarea instalației, a declarat Naftogaz.

UPDATE 11:45 În regiunea Jîtomîr: un incendiu a izbucnit la un obiectiv de infrastructură de transport în urma unui atac rusesc.

Din cauza riscului unor noi atacuri, salvatorii au fost nevoiți să suspende temporar lucrările de stingere. După stabilizarea situației de securitate, aceștia au localizat și lichidat rapid incendiul.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate persoane decedate sau rănite.

UPDATE 10:30 Forțele ruse au atacat Ucraina cu peste 220 de rachete și drone. Apărarea antiaeriană a doborât sau suprimat 186 de ținte.

În noaptea de 22 septembrie, începând cu ora 18:00 pe 21 septembrie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei rachete antinavă „Oniks”, rachete balistice „Iskander-M”, S-400 și KN-23, patru rachete de croazieră „Kalibr”, precum și drone de atac.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, au fost lansate:

rachete antinavă „Oniks” din regiunea Rostov;

rachete balistice „Iskander-M”, S-400 și KN-23 din regiunile Kursk, Rostov și Voronej;

patru rachete de croazieră „Kalibr” de pe Marea Caspică;

opt drone „Banderol”/„Dan-T” din spațiul aerian al regiunii Belgorod;

212 drone de atac de tip Shahed, inclusiv cu reacție, precum și drone-imitație de tip „Parodia”.

Principalele direcții ale atacului au fost regiunile Dnipropetrovsk, Kirovohrad și Poltava.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau suprimat, potrivit datelor preliminare, 186 de ținte, dintre care:

o rachetă de croazieră „Kalibr”;

opt drone „Banderol”/„Dan-T”;

177 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale rachetelor și dronelor rusești în 22 de locații, precum și căderea unor resturi provenite de la țintele doborâte în alte patru locații.

UPDATE 9:10 În regiunea Dnipropetrovsk trei persoane au murit, iar alte șase au fost rănite în urma atacurilor rusești masive.

Patru raioane ale regiunii au fost vizate de atacuri cu rachete, drone și artilerie.

În Dnipro au izbucnit incendii de proporții în spațiile unor depozite, iar o întreprindere a fost avariată. Trei persoane au murit, iar alte șase au fost rănite.

În Krîvîi Rih și Pavlograd au fost avariate întreprinderi.

În raionul Nikopol, forțele ruse au atacat comunitățile Marganeț și Pokrovske.

Salvatorii intervin la locurile atacurilor și înlătură consecințele acestora. La lucrări sunt implicați peste 150 de salvatori și 50 de unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

UPDATE 8:50 În noaptea de 22 septembrie, Rusia a lansat un atac asupra capitalei Ucrainei, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență. Patru oameni au fost răniți, dintre care trei au fost transportați la spital.

În cartierul Dniprovskîi, în urma lovirii unui bloc de locuințe cu cinci etaje, a izbucnit un incendiu în subsol, iar primul etaj a fost distrus. Fațada clădirii a fost, de asemenea, avariată. Incendiul a fost lichidat. Salvatorii au evacuat și salvat 15 persoane.

De asemenea, în cartierul Darnîțkîi, pe teritoriul unei gospodării private, a luat foc un copac. Persoane decedate nu au fost înregistrate de salvatori.