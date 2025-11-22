LIVE TEXT Kievul anunță consultări pentru pace „în zilele următoare” în Elveția. Război în Ucraina, ziua 1368

UPDATE 15:25 Partea ucraineană va purta „în zilele următoare” consultări în Elveția privind pașii necesari pentru încheierea războiului ruso-ucrainean. Informația a fost anunțată de Președinția Ucrainei pe 22 noiembrie. Volodîmîr Zelenski a aprobat componența delegației ucrainene și directivele de negociere.

Potrivit decretului prezidențial nr. 854/2025, din delegație fac parte:

Andrii Iermak , șeful Oficiului Președintelui, conducător al delegației;

, șeful Oficiului Președintelui, conducător al delegației; Rustem Umerov , secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare (CSNA);

, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare (CSNA); Kirilo Budanov , șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării (HUR);

, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării (HUR); Andrii Hnatov , șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei;

, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei; Oleg Ivașcenko , șeful Serviciului de Informații Externe;

, șeful Serviciului de Informații Externe; Serghei Kislița , prim-adjunct al ministrului Afacerilor Externe;

, prim-adjunct al ministrului Afacerilor Externe; Evheni Ostrianskii , prim-adjunct al secretarului CSNA;

, prim-adjunct al secretarului CSNA; Oleksandr Poklad , adjunct al șefului Serviciului de Informații Externe;

, adjunct al șefului Serviciului de Informații Externe; Oleksandr Bevz, consilier al șefului Oficiului Președintelui.

Decretul precizează că delegația va participa la procesul de negocieri cu Statele Unite, cu alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanți ai Rusiei, în vederea obținerii unei păci „drepte și durabile”.

„Contăm pe un proces constructiv și suntem pregătiți să lucrăm cât mai rapid pentru a obține o pace reală. Ucraina nu a dorit niciodată acest război și va face tot posibilul pentru a-l încheia printr-o pace demnă”, a transmis Oficiul Președintelui.

UPDATE 11:30 Un grup de generali americani, condus de secretarul Armatei Statelor Unite, Dan Driscoll, ar putea vizita în curând Moscova pentru a discuta planul de pace propus de președintele american Donald Trump. Informația este relatată de The Guardian, care citează surse americane.

Publicația nu oferă detalii despre posibila vizită, menționând doar că aceasta ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare.

Delegatia condusă de Driscoll a prezentat oficial planul, pe 20 noiembrie, președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, la Kiev. Ulterior, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să înceapă lucrul la un acord de pace bazat pe acest plan.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a afirmat pe 21 noiembrie că Rusia a primit textul planului „prin canalele existente de comunicare” cu SUA. Totodată, el a subliniat că nimeni nu a discutat „în mod substanțial” această propunere cu Moscova până în prezent.

UPDATE 9:45 Rusia a pierdut aproximativ 1 164 340 de militari în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat pe 22 noiembrie Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 22 noiembrie. Cifra include 1 170 de pierderi suferite de forțele ruse în ultimele 24 de ore.

Conform raportului, Rusia a mai pierdut 11 361 (+4) de tancuri, 23 607 (+7) vehicule de luptă blindate, 67 842 (+74) vehicule și cisterne de combustibil, 34 559 (+9) sisteme de artilerie, 1 547 (+1) lansatoare multiple de rachete, 2 248 (+1) sisteme de apărare antiaeriană, 428 avioane, 347 elicoptere, 82 842 (+222) drone, 28 de nave și ambarcațiuni, precum și un submarin.