LIVE TEXT Patru persoane rănite, inclusiv un copil, în urma unui atac rusesc cu drone asupra regiunii Sumî. Război în Ucraina, ziua 1575

UPDATE 12:15 În regiunea Sumî, 4 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, dintre care un copil, care a suferit o reacție acută la stres, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență

În noaptea de 16 spre 17 iunie, dronele au lovit obiective de infrastructură civilă în comunitățile Șostka și Trostianeț. Unda de șoc a avariat mai multe gospodării private.

De asemenea, a fost vizat un obiectiv de infrastructură civilă din orașul Sumî. Din cauza riscului unui nou atac, salvatorii au fost nevoiți să suspende lucrările și să se retragă în zone sigure.

În prezent, toate focarele de incendiu au fost lichidate.

UPDATE 10:40 În Zaporijjea, o persoană a murit și alte șapte au fost rănite în urma unui atac masiv cu drone lansat de Rusia asupra orașului în cursul nopții, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe cu trei etaje, afectând o suprafață totală de 800 de metri pătrați. Din cauza amenințării permanente a unor noi atacuri inamice, salvatorii au fost nevoiți să se retragă de mai multe ori în adăposturi. Incendiul a putut fi lichidat abia spre dimineață.

De asemenea, în mai multe cartiere ale orașului au fost avariate locuințe, automobile și obiective de infrastructură civilă.

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au acordat asistență pentru 38 de persoane, printre care și doi copii.

UPDATE 8:20 În noaptea de 17 iunie, armata rusă a atacat cu 119 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-capcană de tip „Parodia”, lansate din direcțiile: Breansk, Kursk, Millerovo, Oriol (Federația Rusă) și Chauda (Crimeea), au informat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat prin mijloace de război electronic 97 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 20 de drone de atac în 11 locații, precum și căderi de resturi provenite de la drone doborâte în alte 6 locații.

Atacul este în desfășurare, iar în spațiul aerian se mai află câteva drone inamice. Respectați regulile de siguranță!