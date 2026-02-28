LIVE TEXT Patru persoane au murit după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire din sudul Siriei

Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”.

La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai multor baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene.

UPDATE 16:05 Patru persoane au fost ucise și alte câteva rănite sâmbătă, când o rachetă iraniană a lovit o clădire în orașul Sweida, din sudul Siriei, a anunțat agenția de știri de stat SANA, citată de Reuters.

Alte resturi de rachetă au căzut în orașul Quneitra și în bazinul Yarmouk din provincia Daraa din sudul Siriei, potrivit martorilor Reuters și a înregistrărilor video distribuite de locuitori. Sunetul avioanelor de război s-a auzit în mod repetat pe cerul Siriei sâmbătă, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului.

Zeci de rachete interceptoare au fost văzute pe cerul Damascului, potrivit a doi martori, unul dintre ei reporter Reuters.

UPDATE 14:37 Cel puțin 40 de eleve au fost ucise după ce o școală de fete din sudul Iranului a fost lovită în timpul unui atac aerian americano-israelian, potrivit agenției de știri din Iran, citată de Reuters. Atacul ar fi avut loc în orașul Minab.

Incidentul a marcat primele decese confirmate în Iran de la începutul operațiunii militare. Presa iraniană a declarat că atacurile comune ale SUA și Israelului au vizat mai multe locații din Iran. Unele atacuri timpurii au fost raportate în apropierea birourilor legate de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în timp ce fum se ridica din anumite părți ale capitalei, Teheran, în timp ce explozii au fost raportate în diferite zone ale țării, scrie News18.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că „operațiuni de luptă majore” sunt în desfășurare și a îndemnat publicul iranian să conteste conducerea islamică a țării, care a guvernat Iranul de la revoluția din 1979.

UPDATE 13:05 Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite declară într-un comunicat că țara a fost supusă unui „atac flagrant care a implicat rachete balistice iraniene”, potrivit BBC.

„Sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor Arabe Unite au gestionat rachetele cu o eficiență ridicată și au interceptat cu succes o serie de rachete”, adaugă acesta.

Cu toate acestea, ministerul spune că resturi au căzut asupra unei zone rezidențiale din Abu Dhabi, provocând pagube materiale și ucigând un civil de naționalitate asiatică. Emiratele Arabe Unite condamnă atacul drept „escaladare periculoasă” și „act laș” și subliniază că „își rezervă dreptul deplin de a răspunde”.

Forțele Aeriene ale SUA operează de la baza aeriană Al Dhafra, la sud de Abu Dhabi, împreună cu Forțele Aeriene ale Emiratelor Arabe Unite.