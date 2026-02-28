Armata Iranului anunță că a lansat mai multe atacuri asupra bazelor militare americane

Armata iraniană a afirmat sâmbătă, 28 februarie, că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineții asupra Iranului, transmite dpa, citat de Agerpres.

Între țintele vizate s-au numărat baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană Al Salem din Kuweit, baza aeriană Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite, precum și flota navală americană din Bahrein, potrivit agenției de știri iraniene Fars.

Explozii puternice s-au auzit sâmbătă dimineață și la Ierusalim, la scurt timp după ce sirenele de raid aerian au sunat deasupra orașului, au relatat jurnaliști ai AFP.

Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, a declarat totuși că nu a primit nicio informație despre rachete care și-au lovit țintele.

Sistemele de apărare qatareze au interceptat o rachetă iraniană sâmbătă, a declarat un oficial pentru AFP, în timp ce sirenele de raid aerian răsunau în tot emiratul.

Sistemul Patriot, fabricat în America, din Qatar a doborât o rachetă iraniană, a menționat oficialul sub condiția anonimatului.

Qatar găzduiește baza aeriană Al-Udeid, cea mai mare facilitate militară americană din regiune.

Și locuitori din Abu Dhabi au declarat pentru AFP că au auzit explozii puternice sâmbătă în capitala Emiratelor, unde se află o bază militară americană, după ce Statele Unite și Israelul au anunțat atacuri aeriene împotriva Iranului, care a promis că va riposta.

Anterior, Emiratele Arabe Unite au anunțat că și-au închis spațiul aerian „temporar și parțial” ca măsură de precauție excepțională. Mai multe explozii, din cauze necunoscute, s-au auzit și în Dubai, conform unor martori citați de Reuters.