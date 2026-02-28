REUTERS Israelul declară că a lansat un atac preventiv împotriva Iranului

Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară și diminuând și mai mult speranțele pentru o soluție diplomatică la lunga dispută nucleară dintre Teheran și Occident, potrivit Reuters.

New York Times, citând un oficial american, a relatat că atacurile americane asupra Iranului sunt în curs de desfășurare. O sursă a declarat pentru Reuters că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se afla la Teheran și a fost transferat într-o locație sigură.

Atacul, care are loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie, vine în urma avertismentelor repetate americano-israeliene că vor ataca din nou dacă Iranul va continua cu programele sale nucleare și de rachete balistice.

„Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a înlătura amenințările la adresa Statului Israel”, a declarat ministrul Apărării, Israel Katz.

Un oficial israelian al apărării a declarat că operațiunea a fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul și că data lansării a fost decisă cu câteva săptămâni în urmă.

Sâmbătă, la Teheran s-au auzit explozii, a relatat presa iraniană, iar sirenele au sunat în tot Israelul în jurul orei locale 08:15, într-o alertă proactivă menită să pregătească publicul pentru posibilitatea unui atac cu rachete.

Armata israeliană a anunțat închiderea școlilor și a locurilor de muncă, cu excepții pentru sectoarele esențiale, și interzicerea spațiului aerian public. Israelul și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile, iar autoritatea aeroporturilor a cerut publicului să nu meargă pe niciunul dintre aeroporturile țării.

SUA și Iranul au reluat negocierile în februarie, în încercarea de a rezolva disputa de decenii prin diplomație și de a evita amenințarea unei confruntări militare care ar putea destabiliza regiunea.



Cu toate acestea, Israelul a insistat că orice acord al SUA cu Iranul trebuie să includă demontarea infrastructurii nucleare a Teheranului, nu doar oprirea procesului de îmbogățire, și a făcut lobby la Washington pentru a include în discuții restricții privind programul de rachete al Iranului.

Iranul a declarat că este pregătit să discute restricții privind programul său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, dar a exclus legătura problemei cu rachetele.

Teheranul a mai spus că se va apăra împotriva oricărui atac. A avertizat țările vecine care găzduiesc trupe americane că va riposta împotriva bazelor americane dacă Washingtonul ar ataca Iranul.



În iunie, SUA s-au alăturat unei campanii militare israeliene împotriva instalațiilor nucleare iraniene, în cea mai directă acțiune militară americană întreprinsă vreodată împotriva Republicii Islamice.



Teheranul a ripostat apoi lansând rachete către baza aeriană americană Al Udeid din Qatar, cea mai mare din Orientul Mijlociu. Puterile occidentale au avertizat că proiectul de rachete balistice al Iranului amenință stabilitatea regională și ar putea transporta arme nucleare dacă este dezvoltat. Teheranul neagă că ar căuta bombe atomice.