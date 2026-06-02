ULTIMA ORĂ Finul de cununie al lui Plahotniuc, Dorin Damir, a fost achitat de Curtea de Apel în dosarul de șantaj

Dorin Damir, președintele Federației de Arte Marțiale (FEA) și finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost achitat de Curtea de Apel Centru în dosarul de șantaj în care este învinuit de o presupusă implicare în „atacul raider din 2017” împotriva companiei imobiliare „Proimobil”, prima sentință „fiind casată total din oficiu”. Decizia a fost pronunțată marți, 2 iunie, de judecătorul Marcel Popescu, în lipsa inculpatului, care își ispășește pedeapsa de trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Decizia este executorie din data adoptării.

Damir, achitat în prima instanță. Detalii din sentință: „L-a amenințat că, în caz contrar, poate organiza aplicarea violenței fizice”

Pe 23 decembrie 2022, președintele Federației de Arte Marțiale (FEA), Dorin Damir, a fost achitat de Judecătoria Chișinău în dosarul de șantaj și amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală, în privința fondatorului companiei imobiliare „Proimobil”, Vladislav Musteață, cunoscut în R. Moldova ca director al companiei imobiliare „Proimobil Grup”. Anterior, acesta a mai fost vizat în presupuse scheme imobiliare și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

Damir este acuzat că pe 2 iunie 2021 l-ar fi șantajat pe Vladislav Musteaţă, fondatorul companiei „Proimobil”, prin intermediul unui avocat, cu amenințări de răfuială fizică împotriva sa și a familiei acestuia, pentru ca să-și retragă plângerea și pretențiile împotriva sa: „Fiind audiat în ședința de judecată, inculpatul Damir Dorin, vinovăția în fapta lui imputată nu a recunoscut-o şi a explicat instanței că, pe Musteață Vladislav nu-l cunoaște personal și nici nu s-au întîlnit vreodată”, potrivit sentinței emise de prima instanță.

„Prin rechizitoriu, inculpatul Damir Dorin se învinuiește de faptul că, la data de 2 iunie 2021, aproximativ la ora 13:09, aflându-se în incinta sălii de sport „*****”, amplasată în *****, cunoscând faptul că, la acel moment, avea calitatea procesuală de învinuit în cauza penală nr. *****, iar Musteață Vladislav avea în dosar calitatea de parte civilă (fiindu-i recunoscută cauzarea unui prejudiciu material în sumă de ***** euro, echivalentul a ********** MDL) și era apărat de avocatul Munteanu Victor, dându-și seama de caracterul infracțional al acțiunilor sale și urmărind intenționat survenirea urmărilor prejudiciabile, având scopul comiterii șantajului și determinării lui Musteață Vladislav de a săvârși acțiuni cu caracter patrimonial în favoarea sa, s-a apropiat de avocatul Munteanu Victor, care frecventa aceeași sală de sport, inițiind cu acesta o discuție.

În timpul acestei discuții, Damir Dorin, acționând deliberat în vederea realizării planului infracțional, prin intermediul lui Munteanu Victor, i-a transmis lui Musteață Vladislav cererea verbală și amenințări cu violență, solicitându-i retragerea pretențiilor sale materiale în cauza penală nr. *****, fără a specifica cuantumul acestora, precum și schimbarea poziției procesuale în favoarea lui Damir Dorin. În același timp, l-a amenințat că, în caz contrar, poate organiza aplicarea violenței fizice asupra lui Musteață Vladislav și a membrilor familiei sale (concubina și copiii), unele dintre amenințări fiind formulate în mod voalat, însă creând temeri reale cu privire la siguranța fizică a lui Musteață Vladislav și a membrilor familiei sale, dându-i de înțeles că cunoaște detalii despre stilul de viață al acestuia, după care a părăsit locul comiterii faptei.

Tot el se învinuiește de faptul că, la data de 2 iunie 2021, aproximativ la ora 13:09, aflându-se în incinta sălii de sport „*****”, amplasată în mun. *****, *****, cunoscând faptul că Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale efectuează urmărirea penală în cauza penală nr. ***** și că în această cauză el are calitatea procesuală de învinuit, iar Musteață Vladislav are calitatea de parte civilă (fiindu-i recunoscută cauzarea unui prejudiciu material în sumă de ***** euro, echivalentul a ********** MDL) și este apărat de avocatul Munteanu Victor, dându-și seama de caracterul infracțional al acțiunilor sale și urmărind intenționat survenirea urmărilor prejudiciabile, având scopul comiterii amestecului în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală, precum și al determinării lui Musteață Vladislav de a săvârși acțiuni cu caracter procesual în favoarea sa, s-a apropiat de avocatul Munteanu Victor, care se afla în aceeași sală de sport, inițiind cu acesta o discuție.

În timpul acestei discuții, Damir Dorin, acționând deliberat în vederea realizării planului infracțional, prin intermediul avocatului Munteanu Victor, urmărind amestecul în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală, în vederea împiedicării cercetării rapide, complete și obiective a cauzei penale nr. *****, în sensul adoptării unei soluții favorabile sieși, i-a transmis lui Musteață Vladislav cereri verbale și amenințări voalate cu violență, solicitându-i retragerea pretențiilor sale materiale în cauza penală respectivă și schimbarea poziției procesuale în favoarea lui Damir Dorin, în vederea obstrucționării actului de justiție și a tergiversării investigațiilor și adoptării deciziilor în cauza penală nr. *****, după care a părăsit locul comiterii faptei (…)”, se menționează în sentința Judecătoriei Chișinău din 2022.

Procurorul de caz a pledat pentru vinovăția inculpatului, susținând că nu pot fi apreciate drept veridice declarațiile acestuia, pentru că „au fost combătute prin cumul de probe cercetat”. Pe capătul de acuzare – șantajul – acuzatorul de stat a cerut ca președintele FEA să fie amendat cu 800 de unități convenționale, adică cu 40 de mii de lei, cu dispunerea „încetării procesului penal cu liberarea de răspundere penală a lui Dorin Damir pe acest capăt de învinuire, în temeiul intervenirii actului de amnistie”. Pe al doilea capăt de acuzare – amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală – a fost solicitată aplicarea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 600 de unități convenționale (30 de mii de lei, n.r.), cu „încasarea cheltuielilor judiciare în valoare de 1200 de lei suportate pentru participarea expertei Ina Fodor la examinarea imaginilor video pe 16 noiembrie 2021”.

De cealaltă parte, avocații lui Dorin Damir au cerut achitarea clientului lor invocând faptul că „concluziile acuzării puse la baza învinuirii, iar concluziile și comentariile specialistului atras de către organul de urmărire penală, privitor la starea psiho-emoțională a persoanelor participante la discuție, constituie în esență viziuni subiective, relatate fără o fundamentare și cercetare prin metode științifice”.

În cele din urmă, Judecătoria Chișinău a decis achitarea lui Dorin Damir pe ambele capete de acuzare, „pe motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii”.