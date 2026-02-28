Donald Trump confirmă „operațiuni militare majore” în Iran: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian”
Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă, 28 februarie, că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”, la scurt timp după ce Israelul a anunțat lansarea unei lovituri preventive asupra Iranului, în coordonare cu SUA, au consemnat Reuters, AFP și dpa, citate de Agerpres.
Într-un mesaj video difuzat pe rețeaua sa Truth Social, Trump a promis „distrugerea” capacităților de rachete ale Iranului și „nimicirea” forțelor sale navale, insistând că Iranul „nu poate avea niciodată o armă nucleară”.
„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian – un grup malefic de oameni foarte duri și groaznic”, spune Trump.
February 28, 2026
Alte declarații ale președintelelui american Donald Trump în videoclipul postat pe rețelele de socializare:
- „Cu puțin timp în urmă, armata americană a început operațiuni de luptă majore în Iran.”
- „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian.”
- Iranul „nu poate avea niciodată o armă nucleară.”
- „Am căutat în repetate rânduri să încheiem o înțelegere.”
- Iranul „a încercat să-și reconstruiască programul nuclear.”
- „Iranul dezvoltă rachete cu rază lungă de acțiune care amenință SUA și alte țări.”
- „Vom distruge rachetele lor și vom demola industria lor de rachete.”
- „Vom anihila marina lor.”
- „Ne vom asigura că Iranul nu obține o armă nucleară.”
Operațiunea israeliană împotriva Iranului de sâmbătă a fost coordonată cu SUA, a declarat pentru Reuters un oficial israelian al apărării. Operațiunea a fost planificată de luni de zile, iar data lansării a fost decisă cu câteva săptămâni în urmă, a adăugat oficialul.