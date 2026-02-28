Donald Trump confirmă „operațiuni militare majore” în Iran: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian”

Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă, 28 februarie, că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”, la scurt timp după ce Israelul a anunțat lansarea unei lovituri preventive asupra Iranului, în coordonare cu SUA, au consemnat Reuters, AFP și dpa, citate de Agerpres.

Într-un mesaj video difuzat pe rețeaua sa Truth Social, Trump a promis „distrugerea” capacităților de rachete ale Iranului și „nimicirea” forțelor sale navale, insistând că Iranul „nu poate avea niciodată o armă nucleară”.

„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian – un grup malefic de oameni foarte duri și groaznic”, spune Trump.

Alte declarații ale președintelelui american Donald Trump în videoclipul postat pe rețelele de socializare:

„Cu puțin timp în urmă, armata americană a început operațiuni de luptă majore în Iran.”

„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian.”

Iranul „nu poate avea niciodată o armă nucleară.”

„Am căutat în repetate rânduri să încheiem o înțelegere.”

Iranul „a încercat să-și reconstruiască programul nuclear.”

„Iranul dezvoltă rachete cu rază lungă de acțiune care amenință SUA și alte țări.”

„Vom distruge rachetele lor și vom demola industria lor de rachete.”

„Vom anihila marina lor.”

„Ne vom asigura că Iranul nu obține o armă nucleară.”

Operațiunea israeliană împotriva Iranului de sâmbătă a fost coordonată cu SUA, a declarat pentru Reuters un oficial israelian al apărării. Operațiunea a fost planificată de luni de zile, iar data lansării a fost decisă cu câteva săptămâni în urmă, a adăugat oficialul.