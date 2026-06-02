LIVE TEXT Un atac rusesc asupra Kievului a avariat 11 instituții de învățământ. Război în Ucraina, ziua 1560

UPDATE 17:00 În urma atacului masiv al Rusiei din 2 iunie, 11 instituții de învățământ din districtele Podil, Solomianskîi și Șevcenkivski din Kiev au fost avariate, a relatat Administrația de Stat a orașului Kiev.

Conform datelor preliminare, cinci instituții preșcolare, patru școli, o instituție de învățământ profesional și un colegiu au fost avariate.

„Din păcate, atacurile rusești continuă să afecteze infrastructura educațională a capitalei. Astăzi avem pagube la 11 instituții de învățământ din trei sectoare ale orașului. Acestea sunt în mare parte geamuri sparte și deteriorate. Împreună cu administrațiile de stat și serviciile orașului, lucrăm deja pentru a elimina consecințele. Sarcina noastră este să restabilim instituțiile cât mai repede posibil și să asigurăm condiții sigure pentru copii și lucrătorii din domeniul educației”, a declarat Administrația de Stat.

Specialiștii inspectează clădirile și clarifică amploarea lucrărilor de restaurare necesare.

Administrația a menționat că, de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, infrastructura educațională a capitalei a fost avariată în mod regulat de atacurile inamice. În total, din februarie 2022, aproape 200 de instituții de învățământ din Kiev au fost avariate. Majoritatea au fost deja restaurate, în timp ce lucrările continuă la alte locații.

Șase persoane au fost ucise și 79 au fost rănite la Kiev în urma atacului masiv al Rusiei din 2 iunie.

UPDATE 16:20 După atacul rusesc de luni, 2 iunie, trupul unei localnice a fost găsit sub dărâmăturile Liceului Novoborovățkii din regiunea Cernihiv, unde se pare că se adăpostise în subsolul școlii, scrie Ukrinform.

Șeful Administrației Militare a Districtului Koriukivka, Pavlo Miroșnîcenko, a declarat acest lucru pe Telegram.

„Astăzi, în timpul îndepărtării molozului, a fost descoperit cadavrul unei femei din localitate, născută în 1948”, a declarat Miroșnicenko.

Se observă că femeia culese măcriș lângă școală în cursul după-amiezii. Se presupune că, atunci când a început pericolul, s-a adăpostit în subsolul liceului. Bicicleta ei a rămas lângă cantina școlii, iar trupul ei a fost găsit astăzi sub dărâmături.

UPDATE 15:20 În Kiev, numărul morților a crescut la 6 în urma atacului rusesc, iar alte 79 de persoane au fost rănite, printre care și 3 copii.

Psihologii Serviciului pentru Situații de Urgență au oferit asistență pentru 82 de persoane.

În prezent, lucrările de salvare și intervenție continuă în două locații din raioanele Podil și Holosiivski ale capitalei. În total, la Kiev sunt mobilizați aproximativ 200 de salvatori și aproape 50 de unități de tehnică de intervenție și stingere a incendiilor.

UPDATE 12:07 Numărul persoanelor rănite în urma atacului masiv lansat de Rusia asupra Kievului în cursul nopții a crescut la 64. Patru persoane și-au pierdut viața.

În cartierele Podil și Șevcenkivski au fost finalizate operațiunile de salvare. Pompierii au lichidat incendiile izbucnite în districtele Obolon, Darnîțkîi și Holosiivskîi.

Salvatorii continuă să înlăture consecințele bombardamentului rusesc din timpul nopții și al dimineții.

UPDATE 11:30 În timpul nopții, rușii au atacat orașul Sumî și comunitatea Velyka Pîsarivka. Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite.

Au fost avariate gospodării private și un bloc de locuințe. În urma atacului au izbucnit incendii.

Din cauza riscului unor noi lovituri, salvatorii au fost nevoiți să întrerupă temporar intervențiile. Toate focarele de incendiu au fost însă lichidate.

UPDATE 11:05 În regiunea Cernihiv, un adolescent de 15 ani a fost rănit în urma unui atac rusesc. Au izbucnit incendii în locuințe, la un liceu și în depozite.

În raionul Cernihiv, în comunitatea Horodnea, un incendiu a izbucnit după ce o dronă rusească a lovit o casă de locuit. Un băiat de 15 ani a fost rănit.

În timpul nopții, căderea unei drone asupra unei locuințe a provocat un incendiu. Nu au fost înregistrate victime.

În raioanele Koriukivka și Novhorod-Siverskîi, atacurile rusești au provocat incendii la un liceu și la mai multe clădiri de depozitare.

Salvatorii au lichidat toate incendiile.

UPDATE 10:00 În regiunea Dnipropetrovsk, în urma unui atac rusesc au murit 6 persoane, dintre care un salvator, iar alte 36 au fost rănite, au anunțat autoritățile.

În Dnipro, în timp ce echipele Serviciului pentru Situații de Urgență interveneau la fața locului, forțele ruse au lansat un al doilea atac. În urma acestuia, un salvator și-a pierdut viața.

În oraș au fost parțial distruse un bloc de locuințe cu două etaje și unul cu patru etaje, precum și o întreprindere. Mai multe garaje și automobile au fost distruse. A fost avariată și o unitate de pompieri și salvatori: unda de șoc a spart geamurile clădirii. Incendiile izbucnite au fost stinse de salvatori.

În prezent continuă operațiunea de căutare și salvare. Există suspiciuni că sub dărâmăturile blocului cu patru etaje s-ar putea afla persoane.

În orașul Kamianske, atacul a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe cu cinci etaje. De asemenea, au fost avariate o clădire administrativă și o casă cu un singur nivel.

UPDATE 9:35 În regiunea Harkiv, 14 persoane au fost rănite, inclusiv un copil în urma unui atac rusesc. Au avut loc incendii și distrugeri de clădiri, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Orașul Harkiv și comunitățile Barvinkove, Donețk, Merefa și Vîsoke din regiune s-au aflat sub atacul forțelor ruse.

Au izbucnit incendii în locuințe, anexe gospodărești, garaje, automobile și alte obiective civile. De asemenea, au fost avariate blocuri de locuințe și case particulare.

La fața locului au intervenit echipe ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, Poliției Naționale, serviciilor medicale, voluntari și angajați ai serviciilor comunale.

UPDATE 8:25 În regiunea Kiev, salvatorii lichidează consecințele atacurilor cu rachete și drone, anunță marți, 2 iunie, Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma căderii fragmentelor și a loviturilor directe au izbucnit incendii în sectorul locativ și la obiective de infrastructură civilă. O persoană a fost rănită.

În raionul Bucea a fost lichidat un incendiu izbucnit într-un complex de case, pe o suprafață de aproximativ 100 m². De asemenea, au fost înregistrate avarii ale unor automobile aflate pe teritoriul unui obiectiv logistic.

În Sofiivska Borșceagivka a izbucnit un incendiu într-o clădire de depozit cu două etaje, care a fost stins pe o suprafață de 500 m². Totodată, fragmentele căzute au avariat mai multe case particulare.

În satul Kriukivșcina a izbucnit un incendiu într-o clădire cu trei etaje neutilizată. Flăcările au cuprins o suprafață de 225 m².

În raionul Fastiv au luat foc locuințe particulare. Echipele de pompieri și salvatori desfășoară lucrări pentru înlăturarea consecințelor.

În raionul Vîșhorod, în urma căderii fragmentelor unei drone pe un teren deschis, a izbucnit un incendiu al vegetației uscate.

Informațiile privind numărul și starea victimelor sunt în curs de actualizare.