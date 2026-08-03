LIVE TEXT Noile platforme navale ale Ucrainei au atacat pentru prima dată sistemele radar rusești din Crimeea, potrivit serviciilor secrete militare. Război în Ucraina, ziua 1622

UPDATE 17:10 Agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a folosit platforme navale Magura, recent dezvoltate, care transportau drone FPV pentru a ataca două ținte radar rusești în Crimeea ocupată, a anunțat agenția pe 3 august, conform Kyiv Independent.

Operațiunea, efectuată de unitatea specială Grupul 13 a HUR la sfârșitul lunii iulie, a vizat un vehicul de comandă aparținând unui sistem radar Podlet și unui interogator radar de identificare Parol-4, potrivit agenției.

HUR a declarat că operațiunea a marcat prima dată când noile platforme Magura au permis forțelor ucrainene să lanseze drone FPV împotriva țintelor terestre rusești din Crimeea ocupată.

„De acum înainte, rachetele noastre Magura amenință ocupanții ruși și pe uscat – acest lucru schimbă fundamental lupta într-o nouă dimensiune”, a declarat HUR.

HUR a declarat că Grupul 13 distrusese anterior nouă nave rusești și avariase alte cinci folosind drone navale Magura. Unitatea distrusese, de asemenea, trei elicoptere și două avioane de vânătoare și avariase un alt elicopter, potrivit agenției.

Separat, explozii și incendii au fost raportate în Crimeea ocupată în noaptea de 3 august. Locuitorii locali au raportat explozii în Kerci, iar Podul Crimeea, care leagă peninsula ocupată de Rusia continentală, a fost închis în jurul orei 1:00, ora locală, potrivit unui canal local de monitorizare.

UPDATE 15:30 Președintele Volodimir Zelenski a cerut partenerilor internaționali să intensifice presiunile sancțiunilor asupra companiilor rusești care produc rachete balistice. Președintele ucrainean a făcut această declarație în timpul unei întâlniri cu ambasadorii ucraineni, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„Este important ca toată lumea să se concentreze cât mai mult posibil și să obțină rezultate mai bune cu sancțiunile împotriva Rusiei. Toată lumea vede, în special, amenințarea balistică din partea Rusiei, despre care am discutat deja în repetate rânduri astăzi. Această amenințare este în creștere, însă companiile rusești care produc rachete balistice nu sunt încă supuse unor sancțiuni globale stricte din întreaga lume. Unele companii rusești cheie care produc rachete balistice nu sunt încă supuse sancțiunilor din partea Statelor Unite, Regatului Unit, Japoniei, Elveției sau a altor jurisdicții. «Dintre cele 17 companii rusești cheie implicate în producția de rachete balistice, majoritatea sunt capabile să exploateze lacunele din regimurile de sancțiuni ale diferitelor jurisdicții partenere», a declarat Zelenski.

El a subliniat că Ucraina trebuie să consolideze coordonarea cu partenerii săi pentru a sincroniza politicile de sancțiuni și a elimina astfel de lacune.

Potrivit lui Zelenski, sancțiunile ar trebui să se aplice nu numai producătorilor de arme, ci și tuturor persoanelor fizice și juridice, rețelelor de achiziții, instituțiilor financiare și canalelor de tranzit care ajută Rusia să obțină componente critice pentru producția de arme.

Președintele a menționat, de asemenea, că există o problemă similară cu rachetele balistice nord-coreene furnizate Rusiei. «Ar fi imposibil să le fabricăm fără furnizarea de»” componente critice din alte țări. Și acestea sunt transporturi noi către Coreea de Nord, nu stocuri vechi”, a spus el.

UPDATE 13:15 Trei persoane rămân în stare gravă în urma atacului aerian cu bombă ghidat de ruși asupra orașului Zaporijjea, care a avut loc duminică. Operațiunea de căutare la locul atacului rusesc a fost finalizată. Potrivit Ukrinform, guvernatorul regional Zaporijjea, Ivan Fedorov, a raportat acest lucru pe Telegram.

„Zece persoane rănite au fost spitalizate. Trei rămân în stare gravă: o femeie de 75 de ani, un bărbat de 78 de ani și o fată de 16 ani”, se arată în postare.

Potrivit acestuia, ceilalți pacienți spitalizați sunt în stare moderată și primesc îngrijirile medicale necesare. Șaizeci și trei de locuințe private și 22 de clădiri de apartamente au fost avariate.

Operațiunea de căutare și salvare a fost finalizată. După cum s-a raportat, forțele ruse au lansat opt ​​bombe aeriene ghidate asupra orașului Zaporijjea pe parcursul unei ore și jumătate, duminică, 2 august. O femeie în vârstă de 71 de ani a fost ucisă, iar 31 de persoane au fost rănite.

UPDATE 11:24 Armata ucraineană ar fi atacat un centru logistic Wildberries din orașul Khryastovo din regiunea Vladimir din Rusia, în dimineața zilei de 3 august, au relatat canalele media rusești Telegram, conform Kyiv Independent.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către locuitorii locali par să arate un fum negru gros ridicându-se din instalație. Drone au fost văzute zburând deasupra imediat înainte de atac.

Într-o postare pe Telegram, serviciul de presă al Wildberries a confirmat că un incendiu a izbucnit la instalație și a declarat inițial că nu au existat victime. Guvernatorul regiunii Vladimir, Alexander Avdeyev, a raportat ulterior că o persoană a fost rănită în atac.

Kyiv Independent nu poate verifica imediat rapoartele. Armata ucraineană nu a comentat atacul raportat. Amploarea pagubelor cauzate nu a fost imediat clară.

UPDATE 08:50 Un atac cu o bombă teleghidată rusească, efectuat în dimineața zilei de 3 august, a ucis un bărbat și a rănit o femeie în districtul Zaporijjea.

Potrivit Ukrinform, Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, a relatat acest lucru pe Telegram.

„O bombă teleghidată inamică a distrus locuințe private în Novotroitske, provocând un incendiu.”

„Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost ucis, iar o femeie în vârstă de 85 de ani a fost rănită. Aceasta primește asistența medicală necesară”, a declarat Fedorov.