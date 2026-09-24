LIVE TEXT În adăpostul unei maternități din Kiev s-a născut un băiețel „în sunetul exploziilor”, în timp ce Rusia ataca orașul cu rachete balistice. Război în Ucraina, ziua 1674

UPDATE 16:00 În timpul atacurilor rusești asupra Kievului, într-un adăpost al maternității „Mostițki” s-a născut un băiețel. Clădirea instituției a fost avariată, scrie Hromadske.

Potrivit Departamentului de Sănătate al orașului Kiev, în urma atacului nu au fost înregistrate victime în rândul angajaților sau pacienților maternității, întrucât toți se aflau în adăpost.

În urma atacului rusesc, au fost parțial deteriorate ferestrele și ușile de la primul până la al cincilea etaj al clădirii, precum și ferestrele încăperilor spălătoriei și centralei termice. Pe rețelele sociale ale instituției s-a menționat că angajații strâng cioburile și „pun încăperile în ordine”, dar vor continua să ofere asistență pacientelor.

În timpul atacului rusesc, „în sunetul exploziilor”, la ora 02:05, în adăpostul maternității s-a născut un băiețel.

„La ora 02:05, în toiul atacului, într-o maternitate din Kiev s-a născut un băiețel. Chiar și într-o noapte atât de înfricoșătoare, viața continuă. Medicii noștri rămân alături de paciente în orice circumstanțe și fac tot posibilul pentru ca ajutorul să fie oferit la timp”, a scris directoarea departamentului, Tatiana Mostepan.

În noaptea de 24 septembrie, Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice și de croazieră, precum și cu drone. În prezent, sunt raportate pagube în mai multe sectoare ale capitalei. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite.

UPDATE 15:08 Danemarca se așteaptă ca, în lunile următoare, Rusia să intensifice războiul hibrid, se arată într-un raport publicat joi de Serviciul de Informații Militare și Externe al Danemarcei.

„În lunile următoare, Rusia va continua să intensifice amploarea războiului hibrid, intensificând atacurile asupra țărilor occidentale și ale NATO, iar consecințele acestor acțiuni pentru statele afectate vor fi mai grave decât în trecut”, citează raportul Reuters.

Raportul a adăugat că există „un risc redus, dar în creștere” ca Rusia să lanseze un atac militar împotriva uneia sau mai multor țări membre NATO care se învecinează cu Rusia.

„Un atac militar limitat ar fi o mișcare disperată din partea Rusiei și, la fel ca atacurile hibride intensificate, ar putea avea loc în lunile următoare”, se menționează în raport.

Moscova a negat în repetate rânduri orice implicare în războiul hibrid, în operațiuni de sabotaj în țările NATO sau în planificarea vreunei confruntări. Ambasada Rusiei în Danemarca nu a răspuns agenției Reuters pentru a comenta raportul.

UPDATE 12:15 O fermă din Stara Gnilița, din regiunea Harkiv, a fost vizată de un atac rusesc.

În urma atacului au murit șase persoane, potrivit șefului administrației regionale a Harkivului, Oleg Sinegubov. Printre victime se numără doi bărbați și patru femei. În plus, se cunoaște că există și 12 răniți — angajații fermei.

„Toți răniții primesc îngrijiri medicale. Specialiștii din domeniu lucrează la locul atacului”, a precizat Sinegubov.

UPDATE 08:30 În noaptea de 23 spre 24 septembrie, Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice. În urma atacului două persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin altele opt au fost rănite, a informat Serviciul Național de Situații de Urgență al Ucrainei.

Astfel, în districtul Solomensk din capitală, au fost parțial distruse mai multe depozite. Trei persoane au fost rănite și au fost internate în spital. În districtul Podolsk, rușii au lovit teritoriul din apropierea unei maternități. În districtul Dniprovsk, o clădire administrativă cu trei etaje a fost avariată. Se știe că există un rănit.