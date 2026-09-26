LIVE TEXT Forțele lui Putin au lansat un atac rusesc asupra regiunii Dnipropetrovsk: două persoane au murit, iar alte două au fost rănite, inclusiv un copil de 6 ani. Război în Ucraina, ziua 1676

UPDATE 18:51 O adolescentă de 17 ani și o femeie de 59 de ani au fost ucise, iar alte două persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma unui atac aerian rusesc asupra raionului Synelnykove din regiunea Dnipropetrovsk, notează presa ucraineană.

„O fată de 17 ani și o femeie de 59 de ani au fost ucise în urma unui atac aerian inamic asupra raionului Synelnykove. Alte două persoane au fost rănite, inclusiv un băiat de șase ani”, a declarat Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk.

El a adăugat că personalul medical acordă asistență persoanelor rănite.

Anterior, autoritățile militare ucrainene au anunțat că forțele ruse au efectuat un atac aerian asupra infrastructurii civile și clădirilor rezidențiale din Sumî, în urma căruia două persoane au fost ucise.

UPDATE 13:02 Armata rusă a atacat un drum din regiunea Odesa. Potrivit lui Oleh Kiper, șeful Administrației Militare Regionale Odesa, trei persoane au fost rănite, iar trei camioane au fost avariate, unul dintre acestea luând foc.

„În prezent, autoritățile lucrează la lichidarea consecințelor atacului”, a spus oficialul ucrainean într-o postare pe Telegram.

UPDATE 12:50 În această dimineață, forțele rusești au lovit din nou fabrica companiei farmaceutice Darnytsia, anunță reprezentanții companiei pe Facebook.

„Nu sunt persoane rănite. Vă rugăm, ca și data trecută, să păstrați tăcerea informațională. Nu publicați fotografii și videoclipuri, nu descrieți locul și consecințele atacului și nu adăugați detalii în comentarii.

Nu ajutați inamicul să evalueze rezultatele atacurilor sale. Ceea ce știm noi nu trebuie să știe inamicul. Aveți grijă de voi”, se spune în comunicatul companiei.

Pe 23 septembrie, forțele rusești au lansat un atac asupra fabricii din Kiev.

UPDATE 09:34 Biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a dezmințit, pe 25 septembrie, informația potrivit căreia președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi cerut lui Zelenski să meargă la Moscova pentru a purta discuții cu dictatorul rus Vladimir Putin, scrie The Kyiv Independent.

„Este o informație falsă”, a declarat jurnaliștilor consilierul prezidențial Dmitro Litvin, ca răspuns la informația apărută în presă. Oficialii ucraineni au precizat că Trump și Zelenski au discutat despre posibilitatea unor negocieri trilaterale, la care să participe Statele Unite, Ucraina și Rusia, însă Trump nu i-ar fi propus lui Zelenski o întrevedere cu Putin la Moscova.

Bloomberg a relatat anterior, pe 25 septembrie, citând persoane familiarizate cu discuțiile, că Trump l-ar fi încurajat pe Zelenski să meargă în capitala Rusiei în timpul întrevederii lor, desfășurate în marja Adunării Generale a ONU, la New York. Potrivit publicației, Zelenski ar fi respins propunerea și ar fi fost nemulțumit că subiectul a fost abordat din nou. Casa Albă nu a răspuns solicitării Bloomberg de a comenta informația.

Kremlinul a propus în repetate rânduri capitala Rusiei drept loc de desfășurare a unei eventuale întrevederi între Zelenski și Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus pe 23 septembrie că Zelenski ar putea merge la Moscova și că i-ar fi oferite garanții de securitate. Kievul a cerut însă ca orice întrevedere între cei doi lideri să aibă loc într-o locație neutră.

Întrebat de un jurnalist rus, pe 23 septembrie, la New York, când intenționează să meargă la Moscova, Zelenski a răspuns că va ajunge acolo doar „cu o rachetă”. Declarația sa a fost făcută ca răspuns la invitațiile repetate ale Rusiei de a merge la Moscova și nu avea legătură cu presupusa propunere a lui Trump, relatată două zile mai târziu.

elenski a declarat pe 25 septembrie că Washingtonul a propus o nouă rundă de negocieri trilaterale la nivel tehnic, cu participarea Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite, care ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite.

„Partea americană a propus o întâlnire la nivel tehnic, în format trilateral”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor, adăugând că Kievul așteaptă ca Washingtonul să propună o dată.

În aceeași zi, Kremlinul a declarat că o astfel de întrevedere trilaterală ar putea avea loc în curând, fără a oferi însă alte detalii.

UPDATE 09:15 Două persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra regiunii Kiev, informează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

„Pe parcursul nopții, salvatorii au fost solicitați în repetate rânduri pentru a lichida consecințele agresiunii ruse. Astfel, în regiunea Borîspil a izbucnit un incendiu într-o clădire cu destinație de depozit. Două persoane au fost rănite, una dintre acestea fiind spitalizată. Incendiul a fost lichidat de salvatorii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și de pompierii serviciului local de pompieri.

În regiunea Obuhiv au fost avariate o casă de locuit și două autoturisme. De asemenea, o casă de locuit a fost avariată în regiunea Bucea”, a anunțat Serviciul.