LIVE TEXT Cel puțin doi morți și opt răniți la Kiev, după ce Rusia a atacat o piață și o benzinărie cu drone și rachete. Război în Ucraina, ziua 1678

UPDATE 09:55 Rusia și-a continuat atacurile de ore întregi asupra Kievului pe tot parcursul serii și în dimineața devreme a zilei de 27 spre 28 septembrie, lovind ținte civile și ucigând și rănind mai multe persoane, potrivit Kyiv Independent.

În seara zilei de 27 septembrie, două persoane au fost ucise și alte patru rănite de un atac rusesc asupra pieței alimentare Stolichny, chiar în afara capitalei, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko. Atacul a provocat un incendiu la piața alimentară en-gros.

„Relatările martorilor oculari de la locul atacului asupra pieței prezintă flăcări care învăluiau vehiculele din parcare. Deasupra centrului Kievului, s-a raportat că sistemele de apărare aeriană erau active, umplând orașul cu sunete de explozii și detonări în mijlocul unei alerte de raid aerian de nouă ore”, conform sursei citate.

Potrivit unui jurnalist Kyiv Independent, autoritățile au oprit, de asemenea, trenurile care urmau să plece în timpul atacului, evacuând pasagerii în adăposturi subterane.

Mai târziu, în noaptea de 28 septembrie, în mijlocul unor noi alerte de raid aerian emise, dronele ar fi avariat o „clădire nerezidențială” nespecificată în districtul Podil din Kiev. Relatările martorilor oculari ale unui reporter Kyiv Independent detaliază cum o dronă rusească a lovit o clădire din cartier.

UPDATE 08:22 Serviciul de Urgență al Ucrainei informează că peste 20 de persoane au fost rănite, inclusiv 8 copii, într-un atac rusesc asupra cartierelor Saltivski și Kiivski din oraș.

„În urma unei lovituri asupra unei clădiri rezidențiale cu 9 etaje, structurile apartamentelor de la etajele inferioare au fost distruse. Echipele de intervenție au salvat 32 de persoane din clădire”, informează salvatorii.

Operațiunile de urgență și salvare sunt în desfășurare. La fața locului lucrează unități ale Serviciului de Urgență de Stat, Poliției Naționale, medici, voluntari și servicii municipale ale orașului. Psihologii oferă asistență victimelor.