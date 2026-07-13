LIVE TEXT Bulgaria este dispusă să susțină cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, spune ministra Afacerilor Externe de la Sofia. Război în Ucraina, ziua 1601

UPDATE 16:45 Ministra Afacerilor Externe a Bulgariei, Velislava Petrova-Chamova, a declarat că este dispusă să susțină cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, întrucât din acesta au fost eliminate numele patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, al fondatorului companiei ruse „Lukoil”, Vagit Alekperov, și al directorului companiei care furnizează componente pentru metroul din capitala Bulgariei. Ea a făcut această declarație înaintea ședinței Consiliului UE pentru Afaceri Externe de la Bruxelles, potrivit Suspilne.

„Concluzia importantă în acest caz este că apărarea poziției naționale nu duce în mod evident la izolare. Bulgaria își poate atinge obiectivele atunci când reușește să-și apere poziția cu ajutorul unor argumente solide”, a spus ea.

UPDATE 16:35 În timpul operațiunilor de stingere a incendiului de pe nava comercială din Odesa atacată de o dronă rusă, au fost descoperite cadavrele a încă două victime. Astfel, numărul victimelor atacului rusesc a crescut la cinci. Alte zece persoane au fost rănite.

„Toate victimele și răniții sunt membri ai echipajului”, a menționat guvernatorul regiunii, Oleg Kiper.

UPDATE 13:50 Trupele ruse au atacat o navă civilă sub pavilionul Togo, pe care se descărcau îngrășăminte minerale. În urma atacului, trei membri ai echipajului și-au pierdut viața, iar alți cinci au fost răniți, a anunțat viceprim-ministrul pentru reconstrucția Ucrainei — ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor din Ucraina, Alexei Kuleba.

Potrivit acestuia, militarii ruși au lovit suprastructura navei, provocând un incendiu.

„Este o nouă lovitură a Rusiei asupra navigației civile și a infrastructurii portuare a Ucrainei. Astfel de atacuri amenință siguranța navigației internaționale, stabilitatea comerțului global și securitatea alimentară mondială”, a scris Kuleba.

El a adăugat că toți cei răniți au fost internați în spital, iar medicii le acordă asistența medicală necesară.

Potrivit Administrației Porturilor Maritime din Ucraina, atacul rus a avariat, de asemenea, infrastructura portului și obiectivele civile din vecinătate, scrie hromadske.

În ultimele câteva zile, atacurile rusești asupra porturilor din regiunea Odesa au provocat moartea a șase persoane. Printre victime se numără angajați ai portului, șoferi și marinari.

UPDATE 11:14 În această dimineață, Rusia a atacat infrastructura civilă din regiunea Odesa. Potrivit guvernatorului regiunii, Oleg Kiper, în urma bombardamentului, pe teritoriul unuia dintre parcurile auto au luat foc 6 autobuze. Alte 11 autobuze și 6 autoturisme au fost avariate. De asemenea, a fost lovită zona sanatoriului, în special clădirea acestuia. Conform datelor preliminare, patru persoane au fost rănite: două pe teritoriul parcului auto și alte două pe teritoriul sanatoriului.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a venit cu un mesaj în urma atacului, în care a reiterat importanța sprijinirii Ucrainei.

„Astăzi, rușii au „învins” din nou obiective pur civile – autobuze obișnuite de pasageri în Odesa, clădiri de locuințe obișnuite în Zaporijjea, un spital obișnuit din regiunea Harkiv. Fiecare zi a acestui război al Rusiei împotriva vieții nu face decât să demonstreze că sprijinirea Ucrainei este justificată din toate punctele de vedere: din punct de vedere al apărării, al politicii și pur și simplu din punct de vedere uman.

Și toată lumea vede acest lucru – vede că Ucraina are nevoie de mai multă apărare antiaeriană, de mai multă protecție a vieții și că conducerea rusă și-a pierdut mințile din cauza războiului și refuză în mod absolut irațional să pună capăt conflictului”, a scris Zelenski.

UPDATE 11:01 Armata rusă a atacat un bloc de locuit din Zaporijjea, în seara zilei de 12 iulie, la ora 22:34. Clădirea a fost grav avariată în urma bombardamentelor, iar după impact s-a declanșat un incendiu în apartamentele de la etajele al doilea, al treilea și al patrulea. Potrivit Procuraturii din regiune, nouă persoane au fost rănite. De asemenea, au fost avariate clădirile învecinate și distruse mai multe autovehiculele.

UPDATE 08:12 În noaptea de 12 spre 13 iulie, mai multe drone au atacat regiunea Moscovei, precum și regiunea Stavropol din Rusia. Informația a fost comunicată de administrațiile locale, potrivit hromadske. Au fost raportate victime.

Primarul orașului Moscova, Serghei Sobianin, a declarat că, începând cu ora 20:30 din 12 iulie, peste 350 de drone s-au îndreptat spre regiunea Moscovei: majoritatea au fost neutralizate „la distanță mare”, iar 50 de drone – în timp ce se apropiau de Moscova.

Guvernatorul regiunii Moscovei, Andrei Vorobiev, a anunțat neutralizarea a 81 de drone deasupra regiunii.

Sobianin a menționat doar că în Moscova au căzut resturi, dar în regiunea Moscovei există victime și răniți. Conform informațiilor, în localitatea Pionerski din Istra, trei persoane au murit și alte trei au fost rănite în urma prăbușirii unei drone. A izbucnit un incendiu în cinci case particulare.

În Solnechnogorsk, în urma impactului unei drone cu un bloc de locuințe, două persoane au fost rănite, iar peretele și geamurile clădirii au fost avariate.

Canalul de Telegram „Astra” semnalează că o bază petrolieră locală este în flăcări. Este deja a doua bază petrolieră atacată în această localitate în ultima săptămână. La 1,2 kilometri de aceasta se află o altă bază, care a fost deja atacată de drone ucrainene în noaptea de 9 iulie.