LIVE TEXT Armata rusă a atacat Odesa, distrugând clădiri rezidențiale. Război în Ucraina, ziua 1620

UPDATE 14:45 Forțele rusești au atacat Odesa, o clădire rezidențială fiind lovită. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost anunțat pe Telegram de către șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serhii Lysak.

„Armata rusă a atacat Odesa. O clădire rezidențială a fost lovită”, se arată în comunicat.

Autoritățile evaluează în prezent consecințele atacului. Anterior, Forțele Aeriene Ucrainene au raportat apropierea unor drone cu reacție spre Odesa.

Așa cum a relatat anterior Ukrinform, pe 31 iulie, forțele rusești au atacat regiunea Odesa, avariand zone rezidențiale și rănind un bărbat în vârstă de 84 de ani.

UPDATE 12:00 Forțele aeriene ucrainene au anunțat că peste noapte au fost lansate împotriva Ucrainei un total de 35 de rachete, dintre care 27 balistice — și 185 de drone de tip Shahed, marea majoritate vizând Kievul. Doar două rachete au fost interceptate, în timp ce 154 de drone au fost doborâte, potrivit lui Zelenski.

„Încă de aseară, la Kiev și în regiune se lucrează pentru a elimina consecințele atacului rusesc. Și, ca de obicei, rușii au lovit clădiri rezidențiale obișnuite. 18 case, o școală, ambasada Lituaniei și instalații de infrastructură au fost avariate. Până în prezent, se știe că nouă persoane au murit în urma acestui atac. Condoleanțe rudelor și prietenilor. Zeci de oameni au fost răniți. Medicii oferă asistență tuturor celor care au nevoie.

(…) Este foarte important ca partenerii să audă că aceste resurse nu sunt necesare undeva în depozite pentru posibile scenarii, ci aici și acum, pentru ca războiul rusesc să poată fi ținut sub control și oprit în Ucraina. Fiecare pachet de rachete antibalistice salvează viețile poporului nostru. Și fiecare noapte în care acestea nu sunt acolo duce la victime. Mulțumesc tuturor celor care lucrează pentru a consolida apărarea noastră”, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

UPDATE 09:25 Cel puțin nouă persoane au fost ucise și alte 28 au fost rănite într-un alt atac masiv cu rachete balistice rusești asupra Kievului, în noaptea de 1 august. conform Kyiv Independent.

Fumul a umplut cerul deasupra capitalei Ucrainei, în timp ce mai multe explozii au zguduit orașul, acesta fiind al doilea atac la scară largă împotriva Ucrainei în 48 de ore. Printre cei răniți, 17 au fost spitalizați, a raportat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Primii respondenți au salvat, de asemenea, un total de 105 persoane, a scris Serviciul de Urgență de Stat.

Incendii și daune aduse clădirilor rezidențiale și țintelor industriale au fost raportate în cel puțin cinci cartiere ale orașului. Numai în cartierul Darnytskyi, șapte persoane au fost ucise și alte 14 au fost rănite, inclusiv doi copii, a raportat Serviciul de Urgență de Stat.

Cel mai recent atac a început în jurul orei unu noaptea, ora locală, când o succesiune rapidă de explozii „foarte puternice” a zguduit capitala, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la fața locului. În timp ce exploziile zguduiau orașul, Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat că mai multe rachete balistice se îndreptau spre Kiev.