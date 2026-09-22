LIVE Ședința CSM. Două magistrate de la Judecătoriile Chișinău și Orhei au câștigat concursul pentru posturile vacante de judecător la Curtea de Apel. Candidatura Rosiței Rusu, respinsă

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc marți, 22 septembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 10 subiecte, printre care cererea candidatei la funcția de judecător Ruxanda Panuș privind înaintarea propunerii repetate președintei Maia Sandu de numire în funcție. Totodată, CSM urmează să examineze Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru.

UPDATE 12:57 Are loc desfășurarea concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.

UPDATE 12:52 Consiliul le-a declarat câștigătoare ale concursului pe judecătoarele Veronica Jomiru-Niculiță și Alexandra Romanaș.

Media finală de concurs a candidaților:

Veronica Jomiru-Niculiță – 87, 63 de puncte

– 87, 63 de puncte Rosița Rusu – 82, 31 de puncte

– 82, 31 de puncte Constantin Chilian – 85, 08 puncte

– 85, 08 puncte Aurelia Cazacliu – 68, 88 de puncte

– 68, 88 de puncte Alexandra Romanaș – 87, 27 de puncte

„(…) Niciunul dintre judecătorii menționați nu are promovată procedura de evaluare, respectiv se remite Comisiei de evaluare a judecătorilor dosarele candidaților Veronica Jomiru-Niculiță și Alexandra Romanaș, învingători ai concursului la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru pentru a fi supuși evaluării conform legii (…)”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

UPDATE 12:28 Membrii CSM au intrat în deliberare.

UPDATE 11:45 În fața membrilor CSM s-a prezentat Rosița Rusu, magistrată la Judecătoria Soroca.

ZdG a scris, în noiembrie 2025, despre un dosar pe care l-a examinat Rosița Rusu. Atunci, un bărbat din raionul Florești, care și-a agresat anterior concubina în repetate rânduri, a amenințat-o cu toporul și a încălcat ordinul de restricție pe care-l avea, a ajuns după gratii abia peste cinci ani de la primul sunet al femeii la urgență, când a declarat că a fost bătută în stradă. ZdG a constatat atunci că, cu un cazier judiciar amplu, fiind învinuit inclusiv pentru că a amenințat cu toporul un polițist, toate cele patru dosare penale ale acestuia au fost examinate de aceeași magistrată.

„(…) Desigur că noi toți dorim să accedem în funcții, să mergem la curțile de apel atunci când depășim nivelul instanțelor de fond. În prezent, în urma acumulării unui stagiu per total de 16 ani, dintre care 9 ani în calitate de judecător, am considerat că pot să merg în cadrul unei curți de apel. Va fi mult mai interesant, așa sper eu, dacă o să ajung în această funcție (…)”, susține magistrata.

Sursa: captură foto CSM

UPDATE 11:08 Este audiată Alexandra Romanaș, judecătoare la Judecătoria Orhei.

„Unul dintre motivele care m-au determinat să-mi înaintez candidatura la funcția de judecător al Curții de Apel este de a avansa în cariera profesională. Activitatea mea de judecător, dar și activitatea de până a fi numită în această funcție m-a făcut să cred că am ajuns la un nivel de maturitate profesională care mi-ar permite să îndrăznesc să-mi propun propria persoană la funcția de judecător în cadrul unei instanțe ierarhic superioare (…)”, a spus ea.

UPDATE 10:56 Aurelia Cazacliu este audiată de CSM.

„Cred că este firesc pentru fiecare om ca atunci când ajunge la un alt nivel, speră și năzuiește să ajungă la altul. Acest lucru încerc și eu să fac, știind că am atâția ani de activitate în spate, o experiență destul de bogată în activitatea judecătorească. Pe parcursul activității mele am examinat cazuri de tot genul, cred că am reușit să iau decizii corecte în cauze foarte complexe. Nu trebuie să neg faptul că chiar și remunerația mai mare mă tentează”, a spus judecătoarea.

UPDATE 10:47 Este audiată Veronica Jomiru-Niculiță.

Întrebată de membra CSM, Livia Mitrofan, dacă mai are cauze civile în examinare, aceasta a răspuns: „mai am câteva cauze civile despre care vă spuneam că mi-au venit de la expertiză sau au fost suspendate în legătură cu un proces conex”.

UPDATE 09:53 Are loc desfășurarea concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Centru.

Constantin Chilian este primul judecător audiat.

„(…) Eu sunt judecător și respect rigorile și cerințele legii, iar legea face o diferență clară care cauze sunt urgente și care por fi examinate ulterior, respectiv, atât și în foaia mea de motivare, am scris că voi da prioritate dosarelor pentru care mai ales suntem condamnați la CtEDO, în special dosarele legate de litigiile în familie (…)”, a spus magistratul.

Sursa: captură foto CSM

UPDATE 09:50 A început ședința CSM.