LIVE Ședința CSM: cererea judecătorului Gheorghe Balan privind dispunerea evaluării repetate a performanțelor a fost respinsă. Sergiu Caraman explică decizia

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se convoacă marți, 10 noiembrie în ședință. Aceștia urmează să examineze 16 subiecte, printre care cererea judecătorului Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău privind dispunerea evaluării repetate a performanțelor.

Judecătorul Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost suspendat din funcție, după ce Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a declarat eșuată evaluarea performanțelor magistratului, „ca urmare a constatării necorespunderii evidente a acestuia cu funcția deținută”.

UPDATE 11:26 Cu 10 voturi „pro”, CSM a respins cererea înaintată de către judecătorul Gheorghe Balan.

„Domnule Balan, CSM a constatat că suspendarea dvs. din funcție intervine de drept, nu este dispusă prin hotărârea Colegiului de evaluare și selecție, ci prin lege automat. Respectiv, suspendarea de drept nu poate fi dispusă în aceste circumstanțe. Totodată, solicitarea dvs. de a aplica art. 18 alin. 4 din Legea privind evaluarea și selecția judecătorilor ține de discreția CSM. Dvs. ați făcut deja uz de prevederile art. 20, care se referă la discreția judecătorilor vizați, în acest caz dvs., și ați contestat hotărârea Colegiului de evaluare și selecție. În cel mai scurt timp, contestația dvs. va fi inclusă în agenda ședinței și acolo Consiliul va examina pe fond toate argumentele dvs. legate de acea hotărâre. Aceasta este soluția. Hotărârea va fi motivată în termenul prevăzut (…)”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

UPDATE 10:24 CSM examinează cererea judecătorului Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău privind dispunerea evaluării repetate a performanțelor.

Lucia Popescu, membră a Consiliului, a depus o declarație de abținere de la examinarea subiectului, aceasta fiind admisă.

„Pe 28 octombrie 2026, Gheorghe Balan a depus o cerere prin care a solicitat reevaluarea repetată a performanțelor sale în calitate de judecător, pentru înlăturarea discriminării, prin recalcularea și rectificarea punctajului acordat, precum și a concluziilor Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

De asemenea, în baza actelor și explicațiilor prezentate de acesta în cadrul procesului de evaluare ordinară, precum și a metodologiei de evaluare ordinară și extraordinară a performanțelor judecătorilor, instituită și aplicată de Colegiu în cazul celor 38 de judecători evaluați în perioada ianuarie-octombrie 2026, Gheorghe Balan a solicitat suspendarea hotărârii Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din 16 octombrie 2026, până la efectuarea reevaluării repetate a performanțelor sale în calitate de judecător, precum și reluarea activității de judecător. Acestea sunt pretențiile formulate în cadrul cererii (…)”, a declarat membra CSM, Maria Frunze.

În cadrul ședinței, fiul magistratului a declarat că „temeiul legal al acestei cereri îl constituie prevederile art. 18 alin. (4) din Legea cu privire la selecția și evaluarea judecătorilor (…). CSM poate dispune de sine stătător această reevaluare, fără a fi necesară înaintarea unei contestații (…)”.

UPDATE 10:16 A fost admis demersul Judecătoriei Criuleni privind unele chestiuni de ordin organizatoric.

UPDATE 10:14 A fost aprobată o dispoziție emisă de președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Documentul se referă la delegarea unor judecători pentru a participa la activități de instruire.

UPDATE 10:13 CSM a admis demersul Judecătoriei Hîncești privind acordarea autorizației de casare a bunurilor uzate raportate la mijloace fixe.

UPDATE 10:09 A fost aprobat demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Constantin Damaschin privind modificarea Hotărârii CSM nr. 89/7 din 25 februarie 2025.

UPDATE 10:07 A fost aprobat demersul privind stabilirea sarcinii de muncă a președintei interimare a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor, la repartizarea aleatorie a dosarelor.

UPADTE 10:05 A fost aprobat demersul Cancelariei de Stat referitor la avizarea proiectului de hotărâre privind instituirea și organizarea mecanismului pilot de achiziții publice centralizate în regiunea de dezvoltare Nord.

UPDATE 09:52 Cu 11 voturi „pro”, CSM a acceptat Raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Elizaveta Buzu de la Judecătoria Chișinău, anterior desemnată membru al completelor specializate în cauze de corupție și în cele conexe corupției. A fost constatată promovarea evaluării Elizavetei Buzu.

La sfârșitul lunii octombrie, judecătoarea a fost propusă pentru promovarea evaluării externe de către Completul F al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor.

Elizaveta Buzu este membră a completelor specializate în examinarea cauzelor de corupție și activează din 1 ianuarie 2026 la Curtea de Apel Centru, unde a fost transferată temporar.

Buzu a fost numită în decembrie 2019, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău. În martie 2017 a susținut examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă și a obținut media generală 9,40.

UPDATE 09:47 A fost amânată examinarea Raportului Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Angela Vasilenco de la Judecătoria Chișinău, anterior desemnată membru al completelor specializate în cauze de corupție și în cele conexe corupției.