Franța acuză Iranul de atacurile cibernetice asupra frigiderelor

Oficialii francezi au acuzat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran că s-ar afla în spatele atacurilor cibernetice care au scos din funcțiune frigiderele și congelatoarele comerciale din întreaga Franță luna trecută, avertizând că Iranul va suporta consecințele, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Atacurile informatice care au vizat sute de supermarketuri franceze la începutul lunii octombrie s-au numărat printre cele mai perturbatoare atacuri din timpul războiului din Iran, început în februarie, un conflict marcat de incidente sporadice de presupuse perturbări digitale.

Între timp, Iranul neagă că ar desfășura operațiuni cibernetice rău intenționate.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că ambasadorul Iranului a fost convocat la Ministerul francez de Externe. Barrot a amenințat, de asemenea, cu noi sancțiuni ale UE împotriva Iranului.

Efectele atacurilor din 11 octombrie au fost dramatice. Temperatura din unele frigidere a fost ridicată atât de mult, încât acestea au luat foc. În orele care au urmat incidentului, angajații supermarketurilor au transportat cutii pline cu carne alterată și înghețată topită către containere uriașe de gunoi. Un proprietar de supermarket din Franța a estimat că pierderile totale provocate de atacuri ar putea ajunge la zeci de milioane de euro la nivel național.

Atacurile cibernetice din Franța au fost urmate, în această lună, de un al doilea val de atacuri, care a vizat peste 100 de unități din Europa și a afectat inclusiv frigiderele utilizate de centrele de colectare a sângelui din Franța. În consecință, angajații au fost nevoiți să transfere o parte din sânge în alte unități frigorifice.

Într-un raport comun, publicat de serviciile franceze de informații și securitate cibernetică, oficialii au acuzat gruparea Shahid Kaveh – descrisă drept o unitate de atac cibernetic afiliată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice – că s-ar afla în spatele campaniei de atacuri informatice. În raport au fost menționați și trei presupuși asociați ai acesteia: Hamid Reza Lashgarian, Mahdi Lashgarian și Reza Salarvand.

Potrivit raportului francez, hackerii au acționat prin intermediul mai multor grupări-paravan, care se prezentau drept hackeri justițiari, printre care „CyberAveng3rs” și „Cyber Isnaad Front”. Procurorii din Paris au declarat, într-un comunicat separat, că au solicitat emiterea unor mandate internaționale de arestare pe numele presupușilor autori.

Autoritățile franceze au declarat că au reușit să stabilească legătura dintre gruparea Shahid Kaveh și atacurile informatice prin corelarea incidentelor cu infrastructura digitală utilizată pentru sabotarea frigiderelor, compararea tiparului de infiltrare cu cel al altor atacuri atribuite grupării și identificarea unor urme ale limbii persane în infrastructura utilizată în atacuri.

Raportul arată că, în total, 700 de spații comerciale din Franța au fost vizate și că au izbucnit cel puțin 15 incendii după ce hackerii au ridicat temperatura frigiderelor. Majoritatea unităților afectate au fost supermarketuri, însă atacurile au vizat și mici magazine de carne, un abator și fabrici de procesare a produselor alimentare.

Oficialii guvernamentali și companiile de tehnologie de pe ambele maluri ale Atlanticului încearcă să stabilească circumstanțele atacurilor. Microsoft atribuise în privat Iranului sabotarea instalațiilor frigorifice din octombrie cu cel puțin două săptămâni în urmă. Microsoft a refuzat să comenteze.

Sabotarea frigiderelor din supermarketurile europene a fost precedată de cel puțin un incident similar în Statele Unite. În august, frigiderele din cel puțin șase magazine alimentare destinate personalului militar american au încetat să funcționeze.