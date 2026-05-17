Nemulțumiri după finala Eurovision 2026: Cine sunt membrii juriului din R. Moldova și cum au votat. Expert: „Juriul a părut să nu înțeleagă că este și un concurs geopolitic, nu doar muzical”

Punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala Eurovision 2026 a creat nemulțumiri în rândul publicului, după ce Polonia a primit punctajul maxim, în timp ce României au fost oferite trei puncte, iar Ucrainei zero. Victoria Cușnir, membră a juriului din R. Moldova, motivează decizia prin faptul că prestația ascultată de juriu cu o zi înainte de finală ar fi sunat diferit. „Credeți-mă, au fost diferențe enorme”, a scris aceasta.

Juriul din R. Moldova pentru finala Eurovision 2026 a fost constituit din șapte membri:

Andrei Zapșa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”;

Pavel Orlov, interpret, finalist în etapa națională Eurovision 2026;

Stanislav Goncear

Cătălina Solomac, interpretă, finalistă în etapa națională Eurovision 2026;

Corina Caireac

Ilona Stepan, dirijor;

Victoria Cușnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

Juriul din R. Moldova a oferit punctaj maxim (12 puncte) pentru reprezentantul Poloniei. Un punct a mers către Italia, iar țara vecină, Ucraina, nu a primit niciun punct din partea juriului R. Moldova. Restul punctelor au fost oferite în ordinea următoare:

10 puncte – Israel;

8 puncte – Grecia;

7 puncte – Bulgaria;

6 puncte – Norvegia;

5 puncte – Cehia;

4 puncte – Australia;

3 puncte – România;

2 puncte – Franța;

Punctajul oferit de juriul din R. Moldova. Sursa: Facebook/ TVR1

După afișarea punctajului oferit de R. Moldova, în spațiul public au apărut mai multe postări în care oamenii se arată nemulțumiți de punctajul oferit României, care a obținut locul trei în finala Eurovision 2026. România a oferit R. Moldova 10 puncte, iar Ucraina – 8.

„Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins”, a scris Vlad Țurcanu, directorul „Teleradio-Moldova” pe Facebook.

Victoria Cușnir, membră a juriului din R. Moldova în finala Eurovision 2026 a venit cu un mesaj după valul public de nemulțumiri.

„Pentru aceste discrepanțe de vot există fix doua soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru ca ceea ce a fost cu o seara mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte buna. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificata într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”, a scris membra juriului pe Facebook.

„Publicul a salvat onoarea”

Expertul IPRE, Daniel Vodă a scris că „juriul din R. Moldova a părut să nu înțeleagă că Eurovisionul este și un concurs geopolitic, nu doar muzical”.

„La noi se spune uneori: „Ne scuzați că fără scandal”. Ei bine, cel mai mare scandal al Eurovisionului pentru R. Moldova nu a fost legat de artiști. Scandalul a fost altul: juriul din R. Moldova a părut să nu înțeleagă că Eurovisionul este și un concurs geopolitic, nu doar muzical, chiar dacă și la acest criteriu reprezentanta României a fost excelentă. Alte țări au votat vecinii, prietenii, alianțele culturale sau politice. Iar noi am dat României doar 3 puncte din partea juriului.

Publicul din R. Moldova, însă, a făcut exact ce trebuia: a oferit 12 puncte României. Cumulat, România a primit de la R. Moldova 15 puncte. Problema este că rezultatele juriului apar primele. Iar impresia inițială a fost una nedreaptă: că R. Moldova ar fi întors spatele României. Asta este fals. Publicul a votat România. Publicul a salvat onoarea”, a scris Daniel Vodă, comentând situația.

Mesajul prezentatoarei punctajului Moldovei la Eurovision

Rita Druță, fondatoarea unei cunoscute școli de limbă engleză din Republica Moldova, a reacționat emoționat după finala Eurovision Song Contest 2026, în care juriul din R. Moldova a acordat doar trei puncte României, iar ea, în calitate de prezentatoare, a trebuit să anunțe acest punctaj.

Într-un mesaj video publicat după concurs, aceasta a declarat că trăiește sentimente contradictorii, întrucât visul său din copilărie de a anunța punctajul Moldovei la Eurovision s-a împlinit, însă rezultatele pe care a trebuit să le prezinte au dezamăgit-o profund.

„O altă parte din mine e devastată, pentru că ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint astăzi. Ca să fie clar, omul care prezintă punctajul nu face parte din juriu. Eu nu am participat la acest punctaj. Eu când am primit rezultatul și am văzut punctele alea — România, trei puncte, Ucraina în general nu era — am avut o reacție de șoc. «Voi glumiți? Eu asta trebuie să anunț?»”, a declarat aceasta.

Potrivit Ritei Druță, reacția sa a fost atât de puternică încât l-a contactat pe directorul Teleradio-Moldova pentru a-i spune că nu dorește să prezinte punctajul.

„Eu l-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova și am zis: «Domnul Andrei, scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint»”, a povestit ea.

Satoshi s-a clasat pe locul 8 în finala Eurovision Song Contest 2026, desfășurată în seara de 16 mai la Viena, după ce a reprezentat R. Moldova cu piesa „Viva, Moldova!”, scrie ZdGust. Artistul a cântat al 16-lea și a concurat alături de reprezentanții altor 24 de țări pentru trofeul Eurovision 2026. Rezultatul final – 226 de puncte a fost stabilit în baza votului publicului și al juriilor naționale.

Sursa: eurovisionworld.com

După voturile juriilor și ale publicului, trofeul competiției muzicale a fost câștigat de Bulgaria.