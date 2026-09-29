LIVE CSM s-a convocat în ședință: proiectul de buget al Consiliului pentru anul 2027 şi estimările pentru anii 2028-2029, pe agendă

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au convocat marți, 29 septembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 13 subiecte, printre care aprobarea proiectului de buget al Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2027 şi estimărilor pentru anii 2028-2029. De asemenea, urmează să fie examinate contestațiile depuse de membrul CSM, Ion Guzun, Inspecția judiciară și judecătorii Garri Bivol și Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău, împotriva hotărârii Colegiului disciplinar nr. 3/4 din 27 februarie 2026.

UPDATE 10:01 Este examinată contestația depusă de Mihail Șușu împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar nr. 17/8 din 26 iunie 2026, emise în privința acțiunilor judecătorului Alexandru Mardari de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

UPDATE 09:48 CSM a examinat opinia la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar).

„Voi vorbi despre salarizarea sistemului judecătoresc, prin noul proiect de lege care este deja la expertiza anticorupție. Anterior, Consiliul Superior al Magistraturii a emis un aviz la acest proiect în care a înaintat mai multe obiecții și a solicitat ca proiectul să fie avizat de către Comisia europeană (…). Noi am propus ca clasa de salarizare a judecătorilor să fie majorată cu 10 clase, dar s-a majorat cu două clase… Noi din 2021 încoace auzim mereu cât este de important judecătorul într-un stat de drept. Trecem prin diferite proceduri: vetting, critici. La capitolul I în ceea ce privește integrarea europeană sunt foarte multe cerințe înaintate pentru eficiența sistemului judecătoresc, pentru judecători: cerințe de integritate, de calitate. Cu toate acestea, toate aceste proceduri au creat în sistem un minus de 167 de judecători (funcții vacante) și din câte vedem nu prea sunt doritori de a accede în aceste funcții. Noi vorbi despre importanța sistemului judecătoresc și a judecătorului ca exponent al unei puteri în stat (…). Când se pune problema salarizării judecătorului, ca exponent al puterii judecătorești, una din cele trei puteri în stat, deși s-a majorat cu două clase de salarizare, l-am poziționat de rând cu viceprimarul (…)”, a declarat membra CSM, Livia Mitrofan.

UPDATE 09:35 A început ședința CSM.