LIVE Conferință susținută de Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski: „Eram trei țări sărace, la marginea Europei, cu economii ruinate și cu viitorul incert, iar astăzi trei state europene stăm la aceeași masă, respectate în Europa și în lume”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, și omologii săi din România și Ucraina, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, susțin o conferință de presă comună după reuniune trilaterală a delegațiilor R. Moldova, României și Ucrainei.

„Faptul că astăzi, de Ziua Independenții, sunteți amândoi aici, la Chișinău, are o semnificație aparte pentru noi. Acum 35 de ani, în această săptămână de august, harta regiunii noastre se schimba. România era la doar 20 de luni după revoluție, pe 24 august, Ucraina și-a proclamat independența, trei zile mai târziu, moldovenii veniți cu mic și mare în Piața Marii Adunări Naționale au cerut independența R. Moldova, iar Parlamentul a votat-o în aceiași zi. Eram trei țări sărace, la marginea Europei, cu economii ruinate și cu viitorul incert, iar astăzi trei state europene stăm la aceeași masă, respectate în Europa și în lume”, a declarat Maia Sandu.

„Atunci când ești vecin al Rusiei, trebuie să poți colabora cât mai strâns cu toți vecinii tăi. Aceasta este o precondiție cheie pentru a obține o securitate cât mai sigură. Din păcate, toți ne-am ciocnit de atentate independența noastră din cauza Moscovei. (…) Sunt recunoscător cetățenilor Moldovei și României pentru că ne-au sprijinit permanent, au sprijinit cu toată sinceritatea cetățenii noștri în orice moment al războiului. V-ați convins de ceea ce a adus Rusia în Ucraina, v-ați convins de toate amenințările pe care le aduce. În ultimelor 24 de ore, doar în Kiev am înregistrat 11 alerte din cauza atacurilor cu drone și rachete (…)”, a afirmat Volodimir Zelenski.

„Am discutat astăzi despre proiecte comune de infrastructură, de conectare energetică, proiecte culturale… am fost de dimineață la Cahul și sunt bucuros că relația noastră este extrem extrem de funcțională. Mă bucur să-l reîntâlnesc pe președintele Zelenski. Încep prin a condamna, o dată și încă o dată, agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și a asigura Ucraina de sprijinul continuu al României în această luptă nedreaptă. Am uitat să felicit cetățenii R. Moldova pentru Ziua Independenței, evenimentul care ne aduce azi. Felicit cetățenii Ucrainei pentru ziua națională pe care au sărbătorit-o în urmă cu câteva zile (…). Pe plan trilateral, sunt bucuros că țările noastre colaborează și această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare maturitatea să înțelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea și stabilitatea acestei regiuni și astfel să proiectăm stabilitate și securitate și Europa”, a declarat Nicușor Dan.

Seara, președinta Maia Sandu și cei doi înalți oaspeți vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor.