VIDEO Președintele României, întâmpinat la Chișinău de șefa statului

Președinta Maia Sandu l-a întâmpinat pe președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău. Cei doi urmează să participe împreună, începând cu ora 16:45, în Piața Marii Adunări Naționale, la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței R. Moldova.

Sursa: Președinție

La ora 18:00, președinta Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Volodimir Zelenski.

Ulterior, va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei, urmată, la ora 19:25, de declarații de presă ale celor trei șefi de stat.

Seara, președinta Maia Sandu și cei doi înalți oaspeți vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor.

De dimineață, șeful statului român și-a început vizita la Cahul, unde a fost întâmpinat de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.