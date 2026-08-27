VIDEO Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întâmpinat de către președinta Maia Sandu

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost întâmpinat la Chișinău de către șefa statului, Maia Sandu, în contextul celei de-a 35-a aniversări a independenței R. Moldova. La Președinție va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei.

Liderul de la Kiev a venit în R. Moldova după ce în ultima noapte trei regiuni ale Ucrainei a fost atacate cu drone și rachete balistice. Dimineață, acesta a anunțat că trei persoane au fost rănite în Zaporijjea, iar două – în Krîvîi Rih.

„În regiunea Harkiv au lovit clădiri de locuințe. În Kramatorsk, o rachetă balistică a lovit un bloc de locuințe. Unitățile Serviciului Național de Situații de Urgență au reușit să salveze patru persoane. Trei persoane au fost rănite în Zaporijjea, iar două – în Krîvîi Rih. A avut loc un atac asupra unui bloc de locuințe din Odesa. În Ciubînske, din regiunea Kiev, toate serviciile necesare au fost mobilizate pentru a stinge incendiile izbucnite la întreprinderi în urma atacului cu drone”, a transmis oficialul.

La ora 19:25, urmează declarațiile de presă ale celor trei șefi de stat.



Seara, președinta Maia Sandu și cei doi înalți oaspeți vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor.