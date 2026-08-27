VIDEO Parada militară dedicată celor 35 de ani de Independență: peste două mii de militari și veterani defilează în centrul capitalei

În Piața Marii Adunări Naționale a avut loc parada militară consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. La eveniment a participat și președintele României, Nicușor Dan, alături de președinta Maia Sandu.

Sursa: ZdG Sursa: ZdG

Potrivit comandantului paradei militare, general de brigadă Ion Ojog, la defilare au participat peste 2 000 de militari din cadrul Armatei Naționale, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Justiției, Serviciului de Protecție și Pază de Stat. De asemenea, 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova din cadrul Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne au defilat în două formații.

Totodată, în Piața Marii Adunări Naționale au participat grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii și altele.

Generalul Ojog a menționat că la paradă au fost implicate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială, achiziționate atât din bugetul național de apărare, cât și prin intermediul programelor de asistență oferite de partenerii externi. Printre acestea se numără armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian național și vehicule militare cu destinație specială aflate în dotarea Armatei Naționale și Ministerului Afacerilor Interne.