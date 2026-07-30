LIVE Conferință de presă susținută de Vasile Tofan și Ilie Bolojan

Prim-ministrul R. Moldova, Vasile Tofan, și omologul său român Ilie Bolojan susțin o conferință de presă comună la București.

Bolojan i-a mulțumit lui Tofan pentru că a ales România ca destinație pentru prima sa vizită externă și a numit vizita un „gest simbolic care confirmă încă o dată caracterul special al relației dintre România și R. Moldova”.

Știrea se actualizează…

Șeful Executivului de la Chișinău se află în Romțnia, alături de viceprim-ministrul, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, fiind prima sa vizită oficială în calitate de premier.

Acesta a avut deja o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

Pe agenda vizitei sunt incluse întrevederi și cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, „axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri”.