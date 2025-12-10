LIVE Cabinetul de miniștri, în ședință. Modificări în domeniul fiscal și majorarea cuantumului plății compensatorii

Guvernul s-a întrunit într-o nouă ședință, miercuri, 10 decembrie. Pe ordinea de zi se regăsește proiectul de lege pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care se referă la majorarea cuantumului plății compensatorii de la 5500 de lei la 6300 de lei.

UPDATE 10:16 Dacă un sportiv va fi depistat că s-a dopat, indemnizația de care beneficiază sportivii ar putea fi retrasă în privința sa. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Guvern.

UPDATE 10:16 Miniștrii au susținut avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează domeniul fiscal. Este vorba despre proiectul de lege care se referă la mai multe măsuri fiscale „de stimulare a unor sectoare economice și eliminării unor discrepanțe legislative”.

Documentul prevede:

cota zero nu se va aplica întreprinderilor individuale, gospodăriilor țărănești, rezidenților zonelor economice libere, rezidenților Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, rezidenților Aeroportului Internațional Liber „Mărculești”, rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, agenților economici care desfășoară activități financiare, de asigurări , de comerț, prevăzute în secțiunile G și K a Clasificatorului activităților din economia Moldovei și unor altor agenți economici;

majorarea plafonului de înregistrare ca subiect al impunerii cu TVA de la 1,2 milioane de lei până la 1,5 milioane de lei;

îmbunătățirea procesul de rambursare a TVA pentru agricultori – în volumul deplin existent la momentul depunerii cererii pentru restituire;

etc

UPDATE 10:10 Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Acesta prevede la majorarea plății compensatorii de la 5500 lei la 6300 lei.