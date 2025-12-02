DOC Majorarea plafonului de înregistrare ca subiect al impunerii cu TVA și prelungirea cotei zero la profitul reinvestit. Mai multe măsuri fiscale de stimulare a unor sectoare economice, propuse de un grup de deputați

Implementarea cotei zero la impozitul pe venit la profitul reinvestit va fi menținută și în 2026 pentru companiile cu o cifră de afaceri de până la 100 de milioane de lei și cel mult 249 de angajați. Un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege prin care vin cu mai multe măsuri fiscale „de stimulare a unor sectoare economice și eliminării unor discrepanțe legislative”, care ar urma să intre în vigoare până la 1 ianuarie 2026, a anunțat președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian.

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Marian a explicat că cota zero nu se va aplica întreprinderilor individuale, gospodăriilor țărănești, rezidenților zonelor economice libere, rezidenților Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, rezidenților Aeroportului Internațional Liber „Mărculești”, rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, agenților economici care desfășoară activități financiare, de asigurări , de comerț, prevăzute în secțiunile G și K a Clasificatorului activităților din economia Moldovei și unor altor agenți economici.

„Prin această măsură, vrem să continuăm stimularea investițiilor private – care sunt unul din motoarele principale ale creșterii economiei și a salariilor. Ne bucurăm că sunt deja 7 trimestre la rând de creștere a investițiilor private și ne dorim ca acest proces de dezvoltare să continue”, a menționat deputatul.

Potrivit documentului publicat de președintele Comisiei pentru economie, pe parcursul anilor 2023-2024, de acest mecanism au beneficiat mai mult de 7 mii de agenții economici, care au avut posibilitate să reinvestească profitul obținut în dezvoltarea afacerilor, prin procurarea echipamentelor, dezvoltarea tehnologiilor sau extinderea spectrului de producere.

În plus, se propune majorarea plafonului de înregistrare ca subiect al impunerii cu TVA de la 1,2 milioane de lei până la 1,5 milioane de lei.

Totodată, ar urma să fie îmbunătățit procesul de rambursare a TVA pentru agricultori – în volumul deplin existent la momentul depunerii cererii pentru restituire. Astfel, suma totală rambursată pentru luna iulie 2023 și până în luna iunie 2026 inclusiv, nu va depăși totalul dintre suma TVA destinată deducerii pentru perioada fiscală ulterioară reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2024 și suma TVA acceptată spre rambursare pentru perioadele fiscale 2023-2026 inclusiv. În calculul cu privire la rambursarea TVA va fi inclus și impozitul funciar calculat pentru 2025.

Scutirea de la plata impozitului pe venit se va aplica pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, inclusiv pentru propriile studii și pentru cele ale copiilor aflați la întreținere, în limita unui plafon anual cumulativ de 20 de mii de lei.

Se va acorda dreptul la deducere a cheltuielilor suportate de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile în cazul în care aceștia transmit cu titlu gratuit instalațiile electrice, liniile electrice și posturile de transformare, conform prevederilor Legii nr.164/2025 cu privire la energie electrică.

„Așa cum am anunțat anterior, în acest proiect de lege am inclus și măsura de amânare a implementării plății TVA la importul autovehiculelor. Ne asumăm angajamentul să implementăm acest mecanism TVA imediat ce vom obține un proces suficient de transparent și clar în procesul de vămuire”, a mai menționat Radu Marian.

PL Domeniul Fiscal 2 Dec by Ziarul de Gardă