Linia 112, suprasolicitată. Reprezentanții Serviciului 112 îndeamnă cetățenii la responsabilitate: „Apelurile nejustificate pot întârzia intervențiile în cazurile cu adevărat critice”

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 continuă să înregistreze un număr ridicat de solicitări din partea cetățenilor. Potrivit datelor operative, în ultimele 24 de ore au fost recepționate peste 7 000 de apeluri, se spune într-un comunicat al Serviciului.

Reprezentanții Serviciului susțin că apelurile nejustificate pot îngreuna activitatea operatorilor și pot întârzia intervențiile în cazurile cu adevărat critice.

„În aceste condiții, operatorii serviciului lucrează într-un ritm intens și depun eforturi susținute pentru a gestiona volumul ridicat de apeluri. Sprijinul cetățenilor este esențial pentru a putea interveni rapid acolo unde viața sau siguranța oamenilor este în pericol.

Reamintim că numărul unic de urgență 112 este destinat exclusiv situațiilor care pun în pericol viața, sănătatea, siguranța persoanelor sau bunurile”, se mai spune în comunicat.

Astfel, reprezentanții instituției îndeamnă cetățenii să utilizeze Serviciul 112 „cu responsabilitate, să ofere informații clare și corecte și să evite apelarea repetată fără un motiv real de urgență”.