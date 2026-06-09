Trump acuză Iranul că a doborât un elicopter american și promite un răspuns

Președintele american, Donald Trump, a acuzat Iranul că a doborât un elicopter american în apropierea Strâmtorii Ormuz și a promis un răspuns din partea Washingtonului, pe care l-a calificat drept o „necesitate”. Doi membri ai echipajului elicopterului Apache, care s-a prăbușit în urma atacului, au fost salvați de o dronă navală americană, au confirmat oficiali americani pentru BBC.

„La bord se aflau doi piloți. Ambii sunt în siguranță și nevătămați”, a scris Trump pe Truth Social. „Cu toate acestea, Statele Unite trebuie să răspundă acestui atac”.

Este prima pierdere a unui elicopter Apache de la începutul confruntării cu Iranul și are loc după ce Trump afirma recent că Washingtonul se află „în ultimele etape” ale unui acord cu Teheranul pentru încetarea conflictului regional.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat anterior că cei doi militari „au fost recuperați în siguranță în aproximativ două ore și se află în stare stabilă”, după ce elicopterul lor AH-64 Apache s-a prăbușit în apropierea coastelor Omanului, în timpul unei misiuni de patrulare.

„Tocmai am fost informat de armata noastră că, noaptea trecută, iranienii au doborât unul dintre elicopterele noastre Apache extrem de sofisticate, aflat în misiune de patrulare deasupra Strâmtorii Ormuz”, a scris Trump marți.

Deocamdată, liderul de la Casa Albă nu a precizat care va fi reacția Statelor Unite.

Cu doar câteva minute înainte de declarațiile sale, principalul negociator iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a transmis un mesaj cu tentă amenințătoare pe rețelele de socializare: „Preferăm limbajul diplomației, dar stăpânim mult mai bine și alte limbaje. Dacă vă încălcați angajamentele, vom recurge la ceea ce știm să facem cel mai bine (…)”.

Potrivit unui comunicat al CENTCOM, cei doi membri ai echipajului au fost salvați luni seară.

În momentul incidentului, cei doi militari patrulau în apele din largul coastelor Omanului. Ei au fost recuperați în aproximativ două ore de la prăbușirea elicopterului.

Un purtător de cuvânt al CENTCOM a declarat pentru BBC că operațiunea de salvare a fost realizată cu ajutorul unei drone maritime fără echipaj, operată de Forța Operativă 59, o unitate cu baza în Bahrain, creată pentru a integra sisteme autonome și operatori umani în vederea consolidării securității maritime în Orientul Mijlociu.