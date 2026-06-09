„Schimb de opinii privind parcursul european al R. Moldova”. Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu omoloaga sa ungară, Anita Orbán

Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministra afacerilor externe a Ungariei, Anita Orbán, recent numită în funcție în cadrul noului executiv de la Budapesta. În cadrul convorbirii, oficialii au avut un schimb de opinii privind parcursul european al R. Moldova, se spune într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE).

Șeful diplomației moldovenești a felicitat-o pe Anita Orbán pentru preluarea mandatului și i-a urat succes în exercitarea acestuia. Totodată, i-a adresat invitația de a efectua o vizită de lucru în R. Moldova.

„Discuțiile au vizat stadiul actual al relațiilor moldo-ungare, evoluțiile de pe agenda europeană a R. Moldova, precum și consolidarea cooperării bilaterale, atât pe dimensiunea politică, cât și în domeniile sectoriale de interes comun. În acest context, omologii au convenit asupra organizării, în viitorul apropiat, a unei runde de consultări politice interministeriale și a reuniunii Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ungare pentru cooperare economică”, se mai spune în comunicat.

În cadrul convorbirii, potrivit MAE, oficialii au avut un schimb de opinii privind parcursul european al R. Moldova. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a apreciat sprijinul Ungariei în avansarea procesului de aderare a țării noastre și a reconfirmat angajamentul autorităților de la Chișinău pentru continuarea reformelor necesare integrării europene. De asemenea, susține Ministerul, a exprimat încrederea că procesul de negociere va continua într-un ritm susținut, prin deschiderea tuturor clusterelor de aderare.

„R. Moldova și Ungaria au relații bune, pe care dorim să le consolidăm prin colaborare strânsă, încredere reciprocă și dezvoltare de proiecte concrete. Mizăm în continuare pe susținerea Ungariei în avansarea parcursului european al țării noastre”, a spus Mihai Popșoi.

Potrivit MAE, părțile au reafirmat interesul pentru aprofundarea dialogului politic, precum și pentru extinderea și valorificarea potențialului cooperării economice și comerciale, în beneficiul cetățenilor ambelor state.

„În zilele următoare”, Uniunea Europeană va deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și R. Moldova, a declarat marți, 9 iunie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Anunțul a fost făcut în cadrul unor declarații de presă privind al 21-lea pachet de sancțiuni în privința Federației Ruse.

„Unul dintre lucrurile pe care le admir cel mai mult la prietenii noștri ucraineni este hotărârea lor de neclintit de a face parte din Uniunea Europeană. Este impresionant. Ei pun în aplicare reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate. În timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum. În timp ce sirenele de raid aerian răsună în toată țara. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei înregistrează progrese extraordinare. În mod evident, Ucraina și-a îndeplinit angajamentele. Așadar, a sosit momentul ca și noi să ne îndeplinim angajamentele. Și avem acum ocazia istorică de a face acest lucru. În zilele următoare, vom deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea fază a procesului de aderare: începerea oficială a negocierilor de aderare. Și nu este nevoie să vă spun că Comisia este pe deplin pregătită să sprijine Ucraina pe drumul său către Uniunea Europeană, acolo unde îi este locul”, a afirmat von der Leyen.

Printr-o scrisoare oficială transmisă la 3 iunie, sub egida Președinției cipriote a Consiliului UE, cele 27 de state membre au confirmat că Republica Moldova este „suficient de pregătită” pentru deschiderea negocierilor pe Clusterul 1 privind valorile fundamentale (The Fundamentals) și au invitat Chișinăul să își depună oficial poziția de negociere.