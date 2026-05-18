Liceul „Ivan Vazov” din Taraclia a beneficiat de o sală de sport complet renovată, în valoare de aproape 5,4 milioane de lei

Elevii Liceului Teoretic „Ivan Vazov” din Taraclia vor avea acces la o sală de sport complet renovată și dotată conform standardelor moderne, anunță Ministerul Educației și Cercetări (MEC). Modernizarea a fost realizată cu sprijinul financiar al MEC și a altor parteneri, în cadrul Parteneriatului Național „Moldova pentru Educație”.

Liceul face parte din Rețeaua Școlilor Model din R. Moldova — program național lansat de MEC, care urmărește modernizarea infrastructurii educaționale și dezvoltarea unor instituții sigure, funcționale și adaptate cerințelor actuale de calitate.

„Proiectul a inclus lucrări capitale de reconstrucție și modernizare a infrastructurii sportive a instituției. Au fost realizate intervenții complexe asupra întregului spațiu: elaborarea proiectului tehnic, renovarea completă a sălii de sport, schimbarea integrală a pardoselii, modernizarea sistemului electric, instalarea unui sistem performant de ventilație, renovarea vestiarelor, amenajarea grupurilor sanitare și a sălilor de duș, crearea unor spații de depozitare și dotarea sălii cu echipamente sportive noi”, comunică MEC.

Investiția totală, în valoare de aproape 5,4 milioane de lei, realizată prin contribuția statului și a Moldindconbank, contribuie direct la îmbunătățirea condițiilor de studiu și desfășurare a activităților sportive pentru elevii instituției.

Prezent la eveniment, Ivan Duminică, șeful Serviciului politici în domeniul relațiilor interetnice din cadrul MEC a subliniat importanța investițiilor în infrastructura școlară modernă.

„Prin astfel de proiecte, construim un mediu educațional sigur, funcțional și motivant pentru elevi. Modernizarea infrastructurii sportive contribuie nu doar la îmbunătățirea procesului educațional, ci și la promovarea unui stil de viață sănătos și activ în rândul tinerilor”.

Rețeaua Școlilor Model prevede transformarea a 90 de instituții de învățământ în spații educaționale moderne, cu infrastructură adaptată nevoilor actuale ale elevilor și profesorilor, laboratoare performante, echipamente digitale, mobilier nou și condiții sanitare moderne.

Modernizarea celor 90 de școli necesită un buget estimat la 220 de milioane de euro, dintre care aproximativ 155 de milioane de euro au fost deja identificați din surse externe.