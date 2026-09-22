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În ultimele 24 de ore, Poliția a emis 45 de ordine de restricție de urgență, în urma sesizărilor privind violența în familie
În ultimele 24 de ore, Poliția a intervenit la 88 de sesizări privind violența în familie. Dintre acestea, patru cazuri au reprezentat încălcarea ordonanței de protecție, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Conform IGP, pentru protejarea victimelor și documentarea cazurilor au fost întreprinse următoarele măsuri:
- 45 de ordine de restricție de urgență emise;
- 2 procese-verbale pentru încălcarea ordinului de restricție;
- 11 ordonanțe de protecție emise de instanța de judecată;
- 4 cazuri de încălcare a ordonanței de protecție documentate;
- 2 procese-verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate.
Poliția îndeamnă victimele să nu tolereze violența și să ceară ajutor.
„În caz de pericol apelează imediat la 112 sau 0800 88 008– la Centrul de Justiție Familială al Poliției, care oferă sprijin victimelor”, informează IGP.