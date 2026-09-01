„Totul a dispărut pur și simplu. Peisajul arată ca unul lunar”. Bilanțul victimelor inundațiilor din Nepal, în creștere

Numărul deceselor din Nepal în urma inundațiilor devastatoare de la granița cu Tibetul a crescut la 1 000, potrivit agenției naționale pentru situații de urgență. Peste 3 900 de persoane sunt date dispărute, scrie BBC.

Peste 600 dintre persoanele date dispărute sunt muncitori despre care se crede că sunt blocați într-o vastă rețea de tuneluri umplute cu noroi la centralele hidroelectrice de-a lungul râului Trishuli.

Prim-ministrul nepalez Balendra Shah a declarat luni că 279 de persoane au fost salvate de la fața locului.

Operațiunea de salvare este condusă de o echipă internațională formată din personal militar chinez și nepalez, la care participă și experți din India, Coreea și Australia.

Priya Kharel așteaptă cu nerăbdare vești despre fratele său, Milan, lucra ca inginer la centrala Upper Trishuli-1 în momentul în care au izbucnit inundațiile.

„Cei care s-au întors de la centrala hidroelectrică au spus că erau oameni în interiorul tunelului. Așadar, există speranța că, dacă armata ajunge repede la ei, aceștia pot fi salvați”, a declarat ea pentru BBC News Nepali.

Inginerul australian Arnold Dix, care a sprijinit de la distanță autoritățile nepaleze în operațiunile de căutare subterane, a declarat că echipele de salvare s-au confruntat cu dificultăți în localizarea tunelurilor.

„Urmele lor au dispărut complet – totul a dispărut pur și simplu. Peisajul arată ca unul lunar”, a declarat el în cadrul emisiunii „World at One” de la BBC Radio 4.

Sursa: Reuters

Odată ce echipele de salvare vor ști unde se află centralele electrice, Dix a spus că vor putea decide cea mai bună modalitate de a ajunge la ele, ceea ce implică, de obicei, săpături și „dinamitarea bolovanilor”.

„Sunt bolovani mai mari decât casele. Nu am mai văzut așa ceva în viața mea. Este pur și simplu o operațiune extraordinară”, a declarat fostul șef al Asociației Internaționale de Tuneluri.

Doar 4% din cele 900 de cadavre descoperite până în prezent au fost identificate, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății pentru BBC Nepali.

Numărul oficial al victimelor din partea tibetană este de 16, iar 546 de persoane sunt date dispărute, potrivit presei de stat chineze. Imaginile cu inundațiile au fost supuse unei cenzuri severe în China.

Baza unui singur turn de apă este singura structură care mai stă în picioare la punctul de trecere a frontierei cu Nepalul, odinioară plin de viață, relatează presa de stat.

Autoritățile chineze au impus „sancțiuni administrative” – care pot varia de la avertismente și amenzi până la detenții de scurtă durată – persoanelor care speculează online că numărul victimelor este mult mai mare decât cel raportat.

În Nepal, autoritățile au ordonat, de asemenea, eliminarea conținutului online pe care îl consideră dezinformare cu privire la inundații.

Inundația, declanșată cel mai probabil de prăbușirea unui ghețar, a măturat sate și văi, distrugând centrale electrice, drumuri și poduri de-a lungul unui traseu care leagă Kathmandu de Lhasa, în Tibet, și care este frecventat de excursioniști și pelerini