Doi candidați la șefia TRM, declarați compatibili în urma verificărilor SIS

Doi candidați la funcția de director general al Companiei „Teleradio-Moldova” au fost declarați compatibili în urma verificărilor Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și au fost admiși la etapa interviului. Este vorba despre Dorin Scobioală și Ecaterina Cheptănaru. În același timp, în cazul lui Andrei Zapșa și Sergiu Sandulescu, Consiliul de Supraveghere al TRM urmează să decidă asupra reconfirmării lor în concurs, după ce SIS a identificat factori de risc, transmite IPN.

Consiliul a luat act de avizul SIS în privința lui Zapșa și Sandulescu și le-a oferit posibilitatea să se expună asupra factorilor de risc identificați. Explicațiile urmează să fie prezentate în cadrul unei ședințe ulterioare a Consiliului. Pe 2 septembrie, Consiliul de Supraveghere urmează să decidă asupra reconfirmării celor doi candidați în concurs.

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a solicitat verificarea candidaților pentru prevenirea unor eventuale riscuri la adresa securității statului. Solicitarea a venit din partea directorului SIS, Alexandru Musteața, printr-o scrisoare transmisă vineri, 17 iulie, Consiliului de Supraveghere al Teleradio Moldova. Decizia a fost luată cu doar câteva ore înainte de desfășurarea interviurilor cu cei patru candidați înscriși în concurs.

Funcția de director general al companiei „Teleradio Moldova” a devenit vacantă după ce Vlad Țurcanu a anunțat că demisionează, în contextul în care punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala Eurovision 2026 a creat nemulțumiri în rândul publicului.

Totuși, până nu va fi ales un nou șef la TRM, el exercită funcția de director general interimar.