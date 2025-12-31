Justiția anului 2025: între extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova și extrădarea lui Filat, cerută de Franța

Extrădarea în cătușe a lui Vladimir Plahotniuc după șase ani de „pribegie”, cererea Franței de extrădare a lui Vlad Filat, sentințe de condamnare, rămase neexecutate, reluări de la ZERO ale dosarelor penale, acuzații de tergiversare, achitări și condamnări la detenție pe viață – toate au marcat justiția anului 2025.

Pe final de an, Ziarul de Gardă vă oferă o retrospectivă a celor mai importante dosare și decizii din 2025.

Detenție pe viață pentru omorul tinerei de 19 ani de la Orhei, însărcinată în luna a șasea

Anul 2025 a început cu o condamnare la închisoare pe viață. La 9 ianaurie, Gheorghe Cotorobai, bărbatul care în aprilie 2024 a răpit, violat și ucis o tânără de 19 ani, însărcinată în luna a șasea, a fost condamnat la închisoare pe viață. Acesta a fost, de asemenea, obligat să plătească prejudiciu moral în valoare de două milioane de lei mamei victimei.



Cotorobai nu și-a recunoscut vina: „M-ați condamnat nevinovat”, s-a adresat acesta atunci instanței, declarând că va contesta decizia la Curtea de Apel, lucru pe care însă nu l-a făcut. Ba mai mult, în discuție cu presa, Cotorobai a menționat că mărturiile lui anterioare, prin care își recunoștea vinovăția, ar fi fost făcute sub presiune: „M-au bătut, m-au amenințat cu violență sexuală”.



De cealaltă parte, procurorul de caz, Vladislav Boșcanean, susține că sentința este una legală și spune că declarațiile lui Cotorobai cu referire la presiuni sunt niște falsuri care nu au putut fi demonstrate.

Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de detenție

După mai bine de un an de examinare în primă instanță, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au emis o sentință și în dosarul fostului deputat transfug Alexandr Nesterovschi, afiliat lui Ilan Șor. Fiind învinuit de corupere pasivă, pregătirea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite în folosul statului peste 1,1 milioane de lei pe data de 19 martie 2025. Acesta este primul dosar de corupție politică soldat cu o condamare.



Fostul parlamentar NU a fost prezent la ședința de judecată, iar instanța a dispus anunțarea sa în căutare. În ziua în care și-a aflat sentința, presa rusă a scris că Nesterovschi a primit cetățenia Federației Ruse, iar parlamentarul a mulțumit „conducerii ruse pentru sprijin”.

În aceeași zi, Nesterovschi, ajutat de angajații Ambasadei Ruse la Chișinău, s-a ascuns de justiție în regiunea transnistreană. Ulterior, Serviciul de Informații și Securitate a publicat detalii care descriu întregul traseu parcurs de Nesterovschi în vederea ascunderii sale de oamenii legii.

Fostul parlamentar afiliat lui Ilan Șor a contestat decizia primei instanțe, însă fără succes. La 23 decembrie 2025, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul împotriva sentinței de condamnare a lui Nesterovschi din 19 martie 2025. Deși a rămas condamnat, ex-deputatul nu a stat nicio zi la închisoare, se întâmplă tocmai pentru că autoritățile, deși l-au localizat, spun că nu au pârghii pentru a-l aduce din regiunea transnistreaznă, o zonă pe care autoritățile de la Chișinău nu o controlează.

Irina Lozovan, condamnată la 6 ani de închisoare

Doar două săptămâni mai târziu, la 31 martie 2025, justiția moldavă a fost marcată de un scenariu aproape identic. Și deputata transfugă Irina Lozovan, afiliată tot lui Ilan Șor, a fost condamnată la 6 ani de închisoare, fiindu-i imputată, la fel ca soțului său, Pavel Gîrleanu, condamnat la 6 ani de închisoare în același dosar, implicarea în finanțarea ilegală a unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.

Nici fosta deputata transfugă, care a dispărut din spațiul public imediat după ce colegul său de partid, Alexandr Nesterovschi, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, nici soțul acesteia, Pavel Gîrleanu, nu s-au prezentat la judecătorie pentru a-și afla sentința. Instanța a dispus anunțarea acestora în căutare. Ulterior deciziei, autoritățile au declarat că Lozovan și soțul acesteia au parcurs același drum, cel către regiunea transnistreană, unde s-a ascuns de justiție chiar înainte ca Nesterovschi să fie condmanat, potrivil lui Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției.

Și Lozovan a contestat decizia primei instanțe, Curtea de Apel însă a menținut sentința de condamnare a fostei deputate, Irina Lozovan și soțului acesteia. Totuși, nici Lozovan nu a stat nicio zi după gratii, întrucât, până în prezent, autoritățile nu au putut-o aduce din regiunea transnistreană.

Evghenia Guțul, condamnată la închisoare. A fost arestată din sala de judecată

5 august 2025, bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan.



De această dată, acolitele lui Șor condamnate la închisoare au fost luate sub strajă direct din sala de judecată. S-a întâmplat pentru că Evghenia Guțul, aflată în arest la domiciliu, purta o brățară electronică prin intermediul căreia a putut fi monitorizată.

Sentința a fost contestată, însă, în prezent, nu există o decizie, întrucât examinarea la Curtea de Apel Chișinău este pusă pe pauză din cauza „imposibilității de formare a completului”. Astfel, cele două sunt plasate în arest la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Vladimir Plahotniuc, adus în cătușe pe pământ moldovenesc, după șase ani de „pribegie”

Fostul oligarh Vladimir Plahotniuc, care s-a ascuns mai bine de șase ani de autoritățile de la Chișinău, a fost reținut în Grecia în iulie 2025, în timp ce încerca să plece spre Dubai, Emiratele Arabe Unite. Plahotniuc locuia într-o vilă de lux închiriată, situată într-o zonă exclusivistă de pe malul Mării Egee, în sudul Atenei.

La 25 septembrie 2025, Plahotniuc a fost extrădat în cătușe pe pământ moldovenesc, după șase ani de „pribegie”, și plasat în detenție la Penitenciarul nr. 13. Măsura preventivă a fost prelungită de două ori, iar, în prezent, Plahotniuc se află tot după gratii.

Plahotniuc este cercetat într-un dosar aflat la faza de cercetare judecătorească, fiind acuzat că ar fi beneficiat de bani sustrași în mod fraudulos din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în sumă totală de 39 milioane de dolari și 3 milioane de euro. Alte patru dosare în care este vizat acesta se află la faza de urmărire penală. Este cercetat, printre altele și pentru corupere activă, spălare de bani, escrocherie sau crearea unei organizații criminale. Plahotniuc părăsise R. Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat, controlat de el, a pierdut puterea.



Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”

Șirul condamnărilor acoliților lui Ilan Șor a continuat cu sentința pe numele fostei deputate, Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru acceptarea finanțării ilegale a fostului partid „Șor”. Tauber însă a părăsit R. Moldova cu mult timp înainte de condamnarea sa.

Marina Tauber a părăsit R. Moldova în ianuarie 2025, plecând spre Federația Rusă, acolo unde a putut fi văzută de mai multe ori la evenimente organizate de Blocul „Victorie”. În momentul plecării, Tauber nu avea nicio interdicție de a părăsi țara. În decembrie 2024, magistrata Olga Bejenari a respins solicitarea procurorilor de prelungire a interdicției aplicate deputatei, argumentând că aceasta are un comportament exemplar și domiciliu stabil.

„Ținând cont de personalitatea inculpatei Marina Tauber și de circumstanțele individuale ale cauzei penale, instanța apreciază că nu este proporțională prelungirea măsurii preventive obligarea de a nu părăsi Republica Moldova”, se arată în decizia judecătoarei Olga Bejenari, potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție.

Magistrata a specificat atunci, de asemenea, că plecarea peste hotare a Marinei Tauber nu lezează interesele prioritare de luptă împotriva criminalității și că motivele invocate de avocații Marinei Tauber sunt „relevante și au prioritate”.

Sentința a fost pronunțată la doar două zile după alegerile parlamentare din 2025, pe 30 septembrie, de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Olga Bejenari. Tauber însă

Fosta deputată a contestat decizia primei instanțe, iar în prezent, la Curtea de Apel Chișinău, se examinează recursul.

Viorel Morari, achitat

În octombire 2025, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost achitat pe două capete de acuzare (abuz în serviciu și fals în acte) și recunoscut vinovat pe un alt capăt de acuzare (imixtiunea în actul justiției), fiind eliberat de pedeapsă penală din motivul intervenirii termenului de prescripție, în dosarul în care este învinuit de abuz în serviciu, fals în acte şi imixtiune în actul justiţiei. Decizia a fost pronunțată în lipsa lui Morari, după cinci ani de examinare a dosarului în primă instanță.

Ex-șeful PA a contestat decizia primei instanțe, iar recursul este examinat în prezent la Curtea de Apel Chișinău.

Dosarul „Kuliok”, cercetat de la ZERO

După trei ani de cercetări în instanță, în noiembrie 2025, examinarea dosarului „Kuliok”, în care este vizat fostul președinte și actuaul deputat Igor Dodon, a fost reluată de la zero. Decizia a fost adoptată după noi modificări ale completului de judecată.

În timp ce acuzarea a adăugat noi probe scrise, solicitând ca toți martorii propuși inițiat să fie acceptați, apărarea a renunțat la 2/3 din martorii săi. De asemenea, în lumina noilor circumstanțe, procurorii au solicitat instanței să facă pozibilă audierea lui Vladimir Plahotniuc în calitate de martor.

Întrebat de presă dacă va participa în procesul „Kuliok”, Plahotniuc s-a arătat dispus să o facă.

Filat, condamnat la doi ani de închisoare de o instanță franceză și dat în căutare internațională

La sfârșitul acestui an, o instanță din Franța l-a condamnat la doi ani de închisoare pe fostul premier Vlad Filat, pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.

Imediat, Filat a comentat decizia, menționând că „atragerea mea în această speță drept nejustificată. Dosarul are ca obiect exclusiv achiziția unei locuințe în Franța, iar continuarea procedurii în instanțele franceze se bazează pe o mărturie mincinoasă”.

Întrucât a fost condamant în lipsă, la 26 decembrie 2025, pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional. Solicitarea a fost inițiată de Biroul Central Național INTERPOL Paris.

Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare

Tot pe final de an, și fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, și-a aflat sentința. Acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Decizia însă a fost pronunțată în lista acestuia, care, potrivit informațiilor oferite de autorități, se află tot în inima Tiraspolului, sub protecția grupării separatiste.

Dosarul ex-primarului de la Boldurești, tergiversat

Învinuit că pe 19 februarie 2024 l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei, Nicanor Ciochină se află sub control judiciar și riscă până la nouă ani de închisoare. Dosarul însă se examinează greu, Ciochină și avocații acestuia tergiversând procesul. De la trimiterea dosarului în judecată, circa jumătate din „ședințe au fost amânate la cererea principalului inculpat, complicelui și a avocaților acestora”, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).