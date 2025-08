VIDEO Luată sub strajă din sala de judecată. Cum și de ce a fost condamnată bașcana Evghenia Guțul?

Bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan, fostă secretară a Partidului Șor. De asemenea, a fost dispusă confiscarea din contul Evgheniei Guțul a circa 40 de milioane de lei, iar din contul Svetlanei Popan – a 9 milioane de lei.

Marți, 5 august 2025, actuala bașcană a regiunii Găgăuze, Evghenia Guțul, în trecut – secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare şi Control al fostului Partid Politic „Şor”, și Svetlana Popan, fostă secretară în cadrul Oficiului Central al aceluiași partid, declarat neconstituțional în iunie 2023, au fost așteptate în fața instanței judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru a-și afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.



Guțul, cu copilul minor în sala de judecată

Evghenia Guțul a ajuns cu circa 15 minute înainte de începutul ședinței. Cu brățară care-i monitoriza locul aflării, pe Guțul pe așteptau, în fața judecătoriei, câteva sute de susținători mobilizați de oamenii lui Șor. Bașcana a venit însoțită de familia sa, printre care și cei doi copii, unul dintre care a fost adus chiar în ședința de judecată.



Întrebată de ce a adus copilul la judecătorie, bașcana a replicat: „desigur că familia mea trebuie să fie cu mine. Familia mea este mereu cu mine”. Înainte de ședință, în discuției cu presa, Guțul menționat că „aștept o decizie corectă și o sentință de achitare”. Accesul în instanță a fost restricționat. Și încercările deputaților afiliați lui Șor, Vadim Fotescu și Reghina Apostolova, de a intra în judecătorie s-au soldat cu eșec.



„Începând de la ora 8 dimineața, avem 11 alerte cu minarea instituției, instituția este securizată, verificată și, conform, hotărârii pe care a dispus-o instanța, toate persoanele care sunt citate, doar acelea, și presa acreditată. Punct. Dacă nu sunteți de acord cu noi, contestați deciziile noastre”, i-a explicat șeful direcției de poliție a municipiului Chișinău, Marin Garaz, lui Fotescu.

Pe fundalul tradiționalului deja protest organizat de Blocul „Victorie” în fața judecătoriei în susținerea celor două, instanța s-a pronunțat. Astfel, magistrata Ana Cucerescu a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare în penitenciar de tip semiînchis pe un termen de 7 ani pentru Evghenia Guțul și a unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 6 ani pentru Svetlana Popan.



Imediat după încheierea ședinței, Evghenia Guțul și Svetlana Popan au fost luate sub strajă direct din sala de judecată, fără a mai oferi declarații presei. Până când sentința va deveni definitivă, cele două vor fi încarcerate în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Avocat: „Cu siguranță, o să contestăm această decizie”

Sergiu Moraru, avocatul Evgheniei Guțul, a menționat că va contesta decizia. „Acolo nu sunt probe, acolo e ficțiune, o ficțiune cusută în 60 de volume care este aplicată oricărei persoane care nu–i place actualei puteri, prin intermediul Procuraturii Anticorupție și instanței de judecată. Doamna Guțul este plasată în arest și, nu în ultimul rând, vreau să menționez despre doamna Popan, care este o victimă colaterală, nu a încălcat nimic această doamnă. A fost implicată în campania electorală de la Bălți, dar acolo au fost implicate sute de persoane – tot doar pentru ca să nu fie foarte evident de ce Guțul este plasată în arest, dar Popan nu ar fi pentru asemenea fapte plasată în arest. Pentru a camufla ilegalitatea comisă în privința lui Guțul, este plasată și Popan în arest”, a acuzat Sergiu Moraru.

Procurorii de caz au menționat că vor anunța ulterior dacă vor contesta sau nu sentința primei instanțe.

„Sentința de astăzi, evident, este necesar s-o lecturăm. S-a anunțat că va fi expediată în formă electronică, respectiv, vom face cunoștință și, ulterior, cred că o să apară și comunicatul de presă în care se va expune poziția acuzării”, a declarat procurora Cristina Gladcov.



Pedeapsa cerută de procurori și ultimul cuvânt al bașcanei

La 1 iulie 2025, în cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat Ghennadi Epure și Cristina Gladcov au solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoare în penitenciar de tip semiînchis pe un termen de 9 ani pentru Evghenia Guțul și 8 ani pentru Svetlana Popan. De asemenea, procurorii au cerut confiscarea sumei de 40 de milioane de lei din contul Evgheniei Guțul și a 9 milioane de lei din contul Svetlanei Popan.



La etapa dezbaterilor judiciare, care a continuat la data de 3 iulie 2025, Evghenia Guțul și-a spus ultimul cuvânt. „Nu am adus niciun leu în țară și nu am făcut nimic care ar contravine legii R. Moldova. În viața mea, nu am încălcat vreo lege”, declara Guțul, solicitând instanței „anularea” cauzei penale.



Urmărirea penală a durat 2 ani și 4 luni, iar cercetarea judecătorească – mai puțin de un an

Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, urmărirea penală a fost pornită în luna ianuarie a anului 2022, în temeiul sesizării Inspectoratului Național de Investigații și a Comisiei Electorale Centrale. Pe 24 aprilie 2024, adică doi ani și patru luni mai târziu, dosarul a fost trimis pe masa magistraților. Șase zile mai târziu, la 30 aprilie 2024, a fost planificată prima ședință din dosar.



Învinuirile aduse de procurori

Actuala bașcană a regiunii Găgăuze, Evghenia Guțul, în trecut – secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare şi Control al fostului Partid Politic „Şor”, și Svetlana Popan, fostă secretară în cadrul Oficiului Central al aceluiași partid, declarat neconstituțional în iunie 2023, au fost cercetate pe două capete de acuzare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

Potrivit procurorilor, în perioada 2019 – 2022, Evghenia Guțul a fost implicată în activitatea de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, parvenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur timp de 24 ore).

Pe un alt capăt de acuzare, procurorii i-au imputat Evgheniei Guțul că, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor şi remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Şor” în faţa instituțiilor publice din mun. Chişinău, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de 42,5 milioane de lei.

Fapte infracționale similare i s-au incriminat și Svetlanei Popan, care, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, a acceptat finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 9,7 milioane de lei, bani destinați pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic, achitarea salariilor necontabilizate membrilor de oficii teritoriale.

Argumentele instanței pentru condamnarea bașcanei



„Inculpata (Guțul, n.r.) a introdus în R. Moldova mijloace bănești ilicite în valoare de 21 000 dolari SUA, prin curse organizate în Ucraina, alături de alte persoane afiliate partidului. Pentru a deghiza proveniența acestor resurse, a instruit președinții oficiilor teritoriale să întocmească donații fictive, cu scopul atribuirii unui caracter legal sumelor provenite din surse ilegale.

Ulterior, în perioada ianuarie – noiembrie 2022, aceasta a acceptat, în complicitate, finanțarea ilegală a partidului politic în sumă totală de 40 535 897,68 lei, bani care au fost integrați în activitatea formațiunii, în vederea promovării intereselor acesteia și a acaparării puterii în stat.

Tot în acest scop, în luna februarie 2022, inculpata a efectuat alte trei curse în Ucraina și România, prin care a fost introdusă o sumă suplimentară de 84 000 dolari SUA. În perioada august – octombrie 2022, a organizat racolarea și remunerarea participanților la protestele desfășurate în fața instituțiilor publice din Chișinău, aceștia fiind plătiți cu sume între 300 și 400 lei, iar transportul lor centralizat fiind asigurat.

În cadrul acestor acțiuni, inculpata a fost responsabilă de gestionarea protestatarilor cazați în corturi timp de 24 de ore, fiecare fiind remunerat cu 100 dolari SUA. În total, 19 024 persoane au participat la aceste manifestații, fiind achitați cu bani proveniți din surse ilegale, în sumă de 36 999 712 lei.

Deși cunoștea proveniența fondurilor și caracterul ilegal al finanțării partidului, inculpata a acceptat personal de la șefa departamentului suma de 60 000 lei”, anunță Judecătoria Chișinău, care a oferit detalii din sentința bașcanei.