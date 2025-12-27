ULTIMA ORĂ Vlad Filat a fost dat în căutare internațională

Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de aresatare internațional. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit articolului 18 alin. (2) din Constituție, cetățenii Republicii Moldova nu pot fi extrădați sau expulzați din țară.

Ziarul de Gardă i-a transmis o solicitare lui Vlad Filat, printr-un mesaj și prin avocații lui din R. Moldova, pentru un comentariu pe marginea acestei situații, fără a primi un răspuns deocamdată.

La începutul lunii decembrie, o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe fostul premier Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.

După ce decizia instanței franceze a devenit publică, Filat a a scris într-o postare pe rețelele sociale că aceasta se referă la dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul său din 2012 și că „este una motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova”.

Ulterior a publicat un alt mesaj scurt pe rețele: „Mulțumesc, Maia!”

„Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, fapt care a condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței, uimind atât avocații, cât și părțile implicate în proces. Consider atragerea mea în această speță drept nejustificată. Dosarul are ca obiect exclusiv achiziția unei locuințe în Franța, iar continuarea procedurii în instanțele franceze se bazează pe o mărturie mincinoasă. Totodată, este surprinzător faptul că Republica Moldova s-a constituit parte în acest proces și a cerut despăgubiri de 18 milioane de euro, în condițiile în care dosarul a fost anterior clasat în Republica Moldova”, se arată în declarația lui Filat.

Acesta a adăugat că a depus recurs împotriva acestei sentințe.

În mai 2024, ex-premierul Vlad Filat a fost achitat, în R. Moldova, în dosarul în care a fost învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Sentința a fost pronunțată marți, 7 mai, de un complet de magistrați ai Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. „Fapta nu întrunește elementele infracțiunii”, au concluzionat judecătoarele.