Israelul amenință să-l vizeze pe succesorul fostului lider iranian Ali Khamenei, în timp ce Iranul anunță că a fost ales un nou lider

Organismul clerical însărcinat cu selectarea următorului lider suprem al Iranului a luat o decizie, dar numele nu a fost anunțat, a relatat presa iraniană. Israelul a amenințat că va viza pe oricine îi succede sau dorește să numească un succesor decedatului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, relatează Politico.

Armata israeliană a emis avertismentul într-o postare pe rețelele de socializare în limba persană pe X, în timp ce organismul clerical însărcinat cu alegerea noului lider iranian ar fi luat o decizie duminică.

„Îi avertizăm pe toți cei care intenționează să participe la întâlnirea de selecție a succesorului că nu vom ezita să vă țintim. Acesta este un avertisment!”, au declarat Forțele de Apărare Israeliene (IDF) în postare.

Khamenei a fost ucis într-un raid cu bombă săptămâna trecută, după ce SUA și Israelul au vizat complexul său din capitala Iranului, Teheran. Moartea lui Khamenei a pus capăt domniei sale de aproape 37 de ani ca lider suprem.

Israelul a justificat atacurile ca fiind un atac preventiv pentru a se proteja. Președintele american Donald Trump, după zile întregi de semnale contradictorii din partea Casei Albe cu privire la justificările și scopurile războiului, a declarat că scopul final este „capitarea necondiționată” a liderilor Republicii Islamice.

Atacurile continue nu au împiedicat Teheranul să caute un succesor pentru Khamenei. Agenția de știri iraniană Mehr a relatat duminică, 8 martie, că Adunarea Experților din Iran, organismul clerical însărcinat cu selectarea următorului lider, a luat o decizie, deși numele nu a fost încă anunțat.

„Votul pentru numirea liderului a avut loc și liderul a fost ales”, a declarat Ahmad Alamolhoda, membru al Adunării Experților, citat de Mehr. El a spus că secretariatul organismului va anunța numele ulterior.

Ayatollahul Hashem Hosseini Bushehri, șeful secretariatului adunării, va fi responsabil pentru anunțarea deciziei. Printre principalele criterii pentru următorul lider se numără faptul că acesta ar trebui să fie „urât de inamic”, potrivit unui membru al juriului de selecție, a relatat Reuters.

Votul adunării a avut loc chiar în contextul în care războiul din Iran continua să se extindă în regiunea extinsă a Golfului Persic, Teheranul având ca țintă bazele militare americane și israeliene din Orientul Mijlociu cu atacuri cu drone și rachete. Iranul a lovit duminică, de asemenea, rezervoarele de combustibil de pe aeroportul internațional din Kuweit și a avariat o instalație de desalinizare din Bahrain, a relatat AFP.