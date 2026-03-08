Celula de criză a MAE: Începând de azi, Aeroportul Ben Gurion va relua treptat zborurile de ieșire din Israel, iar o cursă pe ruta Dubai–Chișinău a decolat în această dimineață

Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale R. Moldova din regiune și prezintă datele actualizate privind situația cetățenilor R. Moldova din Orientul Mijlociu pe 8 martie 2026.

Cetățenii R. Moldova aflați în statele din regiune sunt îndemnați să urmărească paginile oficiale de Facebook ale Ambasadelor Republicii Moldova din regiunile afectate, unde sunt publicate în mod constant actualizări privind situația de securitate, măsurile autorităților locale și opțiunile disponibile de deplasare.

Statul Israel

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile israeliene, restricțiile actuale stabilite de Comandamentul Frontului Intern rămân în vigoare și au fost extinse până luni, 9 martie 2026, ora 20:00.

„Ministerul Transporturilor din Israel a anunțat că, începând cu 8 martie 2026, Aeroportul Ben Gurion va relua treptat zborurile de ieșire din Israel. În această etapă, operațiunile sunt autorizate pentru companiile aeriene El Al, Israir, Arkia și Air Haifa, iar numărul pasagerilor este limitat conform reglementărilor autorităților”, anunță MAE.

Emiratele Arabe Unite

Autoritățile Emiratelor Arabe Unite continuă monitorizarea situației de securitate, iar infrastructura și serviciile publice funcționează în regim normal, cu anumite limitări în operarea zborurilor comerciale.

„Potrivit informațiilor disponibile la ora actuală pe pagina Aeroportului Internațional Dubai, o cursă operată de compania FlyDubai pe ruta Dubai–Chișinău a decolat în această dimineață, iar aterizarea la Aeroportul Internațional Chișinău este estimată pentru ora 15:13”, anunță MAE.

Ambasada R. Moldova la Abu Dhabi monitorizează atent situația de securitate și analizează, împreună cu alte misiuni diplomatice, posibile opțiuni pentru evacuarea cetățenilor R. Moldova în viitorul apropiat, în baza listei cetățenilor înregistrați.

Statul Qatar

Situația rămâne în mare parte neschimbată. Spațiul aerian al statului Qatar a fost parțial redeschis, însă operațiunile aeriene continuă să fie limitate.

„Ambasada R. Moldova la Doha continuă să monitorizeze situația și să gestioneze solicitările de informații și de sprijin consular din partea cetățenilor moldoveni aflați în statul Qatar”, potrivit MAE.

Republica Turcia

Ambasada R. Moldova la Ankara continuă monitorizarea evoluțiilor din regiune și menține legătura cu cetățenii Republicii Moldova aflați în statele pentru care este acreditată prin cumul.

Actualizările sunt publicate pe pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Turcia: https://facebook.com/MoldovainTurkey

Republica Azerbaidjan

Ambasada R. Moldova la Baku monitorizează în permanență evoluțiile de securitate din Republica Islamică Iran și menține legătura cu autoritățile competente și cu partenerii diplomatici pentru evaluarea situației.